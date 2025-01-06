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В России начинаются Святки - РИА Новости, 06.01.2025
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Религия
 
00:10 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/svyatki-1991861320.html
В России начинаются Святки
В России начинаются Святки - РИА Новости, 06.01.2025
В России начинаются Святки
В России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие празднуют приход в мир Иисуса Христа. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:10:00+03:00
2025-01-06T00:10:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие празднуют приход в мир Иисуса Христа.Святочный период начинается 6 января, с появлением на небе первой звезды, а заканчивается 19 января. В народе это время еще называли "от звезды до воды". Ведь по церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях –рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.В первые века Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. Но в IV столетии два праздника были разделены и между ними установился особый период. Именно он и получил название Святки. Церковь в святочные дни призывает верующих радоваться рождению Христа.По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких и друзей. Часто обмениваются подарками – в память о тех дарах, которые принесли Младенцу Христу волхвы с востока. Не забывали в это время и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Как правило, готовилось нечетное число блюд. Главное из них — кутья. Праздничный стол дополняли сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику – Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.Несмотря на то что Святки – праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. Так у славян с давних пор существовал обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с веселыми песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев угощение и высказывали им добрые пожелания.
https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html
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иордан, россия, религия
Религия, Иордан, Россия, Религия
В России начинаются Святки

У православные христиан наступил святочный период

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкЖенщины на зимнем празднике Святок в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
Женщины на зимнем празднике Святок в музее народного деревянного зодчества Витославлицы - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Женщины на зимнем празднике Святок в музее народного деревянного зодчества "Витославлицы"
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. В России начинаются Святки – период между Рождественским сочельником и Крещением Господним. В это время верующие празднуют приход в мир Иисуса Христа.
Святочный период начинается 6 января, с появлением на небе первой звезды, а заканчивается 19 января. В народе это время еще называли "от звезды до воды". Ведь по церковному календарю, крайние его даты посвящены памяти о евангельских событиях –рождение Христа и крещение Его в реке Иордан.
В первые века Церковь отмечала Рождество и Крещение в один день. Но в IV столетии два праздника были разделены и между ними установился особый период. Именно он и получил название Святки. Церковь в святочные дни призывает верующих радоваться рождению Христа.
По традиции, в первые дни празднества принято посещать знакомых, близких и друзей. Часто обмениваются подарками – в память о тех дарах, которые принесли Младенцу Христу волхвы с востока. Не забывали в это время и о бедных. В древние времена в Святки даже цари, переодетые в простолюдинов, посещали тюрьмы и подавали заключенным милостыню.
Центральным событием святочных торжеств была общесемейная трапеза. Как правило, готовилось нечетное число блюд. Главное из них — кутья. Праздничный стол дополняли сбитень, ореховое печенье, маковник, шарики из сладких крошек, блины и овсяный кисель.
Последние дни святок были посвящены подготовке к другому важному празднику – Крещению Господню. В это время в замерзших водоемах прорубали крестообразную прорубь и украшали ее кристаллами изо льда, лентами и деревянными узорами.
Несмотря на то что Святки – праздник христианский, к нему примешались немало языческих традиций. Так у славян с давних пор существовал обычай колядовать: надевать личины и ходить по домам с веселыми песнями и плясками. Колядующие получали от хозяев угощение и высказывали им добрые пожелания.
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