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У православных христиан наступил Рождественский сочельник
У православных христиан наступил Рождественский сочельник - РИА Новости, 06.01.2025
У православных христиан наступил Рождественский сочельник
Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:00:00+03:00
2025-01-06T00:00:00+03:00
2025-01-06T00:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово. Название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" – вареные зерна риса или пшеницы. Вкушать сочиво полагается в канун праздника только после литургии. У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельское повествование о поклонении волхвов с Востока Христу. Мудрецы принесли с собой в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.Богослужение в сочельник особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.Что касается Рождественского поста, который заканчивается 6 января, то Типикон предписывает держать его до конца вечерни. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день.Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.
https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восток, иисус христос, религия
Религия, Восток, Иисус Христос, Религия
У православных христиан наступил Рождественский сочельник
У православных христиан — день Навечерия Рождества Христова, или сочельник
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово.
Название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" – вареные зерна риса или пшеницы. Вкушать сочиво полагается в канун праздника только после литургии. У православных есть традиция
не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке
, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа
.
В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельское повествование о поклонении волхвов с Востока Христу. Мудрецы принесли с собой в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.
Богослужение в сочельник особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.
Что касается Рождественского поста, который заканчивается 6 января, то Типикон предписывает держать его до конца вечерни. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день.
Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.