https://ria.ru/20250106/khristiane-1991863448.html

У православных христиан наступил Рождественский сочельник

У православных христиан наступил Рождественский сочельник - РИА Новости, 06.01.2025

У православных христиан наступил Рождественский сочельник

Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово. РИА Новости, 06.01.2025

2025-01-06T00:00:00+03:00

2025-01-06T00:00:00+03:00

2025-01-06T00:00:00+03:00

религия

восток

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религия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово. Название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" – вареные зерна риса или пшеницы. Вкушать сочиво полагается в канун праздника только после литургии. У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельское повествование о поклонении волхвов с Востока Христу. Мудрецы принесли с собой в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.Богослужение в сочельник особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.Что касается Рождественского поста, который заканчивается 6 января, то Типикон предписывает держать его до конца вечерни. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день.Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.

https://ria.ru/20241224/tserkovnyy-1909649809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

восток, иисус христос, религия