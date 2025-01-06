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У православных христиан наступил Рождественский сочельник - РИА Новости, 06.01.2025
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Религия
 
00:00 06.01.2025
https://ria.ru/20250106/khristiane-1991863448.html
У православных христиан наступил Рождественский сочельник
У православных христиан наступил Рождественский сочельник - РИА Новости, 06.01.2025
У православных христиан наступил Рождественский сочельник
Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово. РИА Новости, 06.01.2025
2025-01-06T00:00:00+03:00
2025-01-06T00:00:00+03:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово. Название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" – вареные зерна риса или пшеницы. Вкушать сочиво полагается в канун праздника только после литургии. У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельское повествование о поклонении волхвов с Востока Христу. Мудрецы принесли с собой в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.Богослужение в сочельник особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.Что касается Рождественского поста, который заканчивается 6 января, то Типикон предписывает держать его до конца вечерни. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день.Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.
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восток, иисус христос, религия
Религия, Восток, Иисус Христос, Религия
У православных христиан наступил Рождественский сочельник

У православных христиан — день Навечерия Рождества Христова, или сочельник

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСвященнослужители во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Священнослужители во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Священнослужители во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Для православных христиан наступил Рождественский сочельник. Верующие готовятся встретить из главных христианских праздников — Рождество Христово.
Название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" – вареные зерна риса или пшеницы. Вкушать сочиво полагается в канун праздника только после литургии. У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды – символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.
В Рождественский сочельник верующие вспоминают евангельское повествование о поклонении волхвов с Востока Христу. Мудрецы принесли с собой в дар золото, ладан и смирну. Золото было принесено Христу как Царю, ладан – как Богу и смирна – как Человеку на погребение.
Богослужение в сочельник особо долгое и полностью посвящено наступающему празднику. По окончании литургии и Великой вечерни в центр храма выносится свеча, и все священники в праздничных одеяниях поют перед ней тропарь Рождеству Христову.
Что касается Рождественского поста, который заканчивается 6 января, то Типикон предписывает держать его до конца вечерни. При этом накануне Рождества многие верующие вообще не вкушают пищи или едят только раз в день.
Помимо сочива, на стол в сочельник ставили взвар из яблок, груш, слив, изюма, вишен и других плодов, сваренных в воде. Кроме того, православные христиане всегда старались совершить в сочельник как можно больше добрых дел — с целью воплотить христианские нравственные идеалы в жизни.
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