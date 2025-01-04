https://ria.ru/20250104/vzryv-1992451325.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 04.01.2025

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 04.01.2025

2025-01-04T00:39:00+03:00

2025-01-04T00:39:00+03:00

2025-01-04T09:53:00+03:00

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице звучит с 00:01 ночи.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250103/kherson-1992443022.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992402570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины