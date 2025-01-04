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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 04.01.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:39:00+03:00
2025-01-04T00:39:00+03:00
2025-01-04T09:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице звучит с 00:01 ночи.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы