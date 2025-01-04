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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 04.01.2025
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00:39 04.01.2025 (обновлено: 09:53 04.01.2025)
https://ria.ru/20250104/vzryv-1992451325.html
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 04.01.2025
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 04.01.2025
2025-01-04T00:39:00+03:00
2025-01-04T09:53:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице звучит с 00:01 ночи.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250103/kherson-1992443022.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщает телеканал "Общественное" в Telegram.
Киеве были слышны взрывы", — говорится в публикации.
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В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 21:08
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в столице звучит с 00:01 ночи.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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В миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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