https://ria.ru/20250102/terakt-1992317961.html

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане работал в консалтинговой компании

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане работал в консалтинговой компании - РИА Новости, 02.01.2025

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане работал в консалтинговой компании

Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар был сотрудником консалтинговой компании Deloitte, сообщает телеканал NBC News со РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T14:28:00+03:00

2025-01-02T14:28:00+03:00

2025-01-02T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подозреваемый в совершении теракта в Новом Орлеане 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар был сотрудником консалтинговой компании Deloitte, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление компании. "Шамсуд-Дин Джаббар, подозреваемый во вчерашнем теракте, работал в... Deloitte штатным сотрудником с 2021 года", - говорится в сообщении на сайте телеканала. Как отмечается в сообщении, Deloitte подтвердила NBC News, что эта информация верна. В свою очередь, издание Wall Street Journal получило доступ к копии профиля Джаббара на портале Deloitte, где было указано, что осенью 2024 года он занимал в компании должность "ведущего специалиста по решениям". В числе своих интересов Джаббар указал на рабочей странице охоту и молитву, а также цитировал Коран. Двадцатого декабря 2024 года он опубликовал на своей странице сообщение, что находится не на рабочем месте и собирается вернуться к работе после первого января 2025 года, в день совершения теракта. Как отмечает издание, сейчас его профиль деактивирован. Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что около 3.15 утра 1 января по времени Нового Орлеана (12.15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем. Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане оказался гражданином США из Техаса, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в РФ террористической группировки ИГ, сообщило ФБР РИА Новости.

https://ria.ru/20250101/orlean-1992238865.html

https://ria.ru/20250101/vlasti-1992275148.html

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в мире, технологии, наезд автомобиля на толпу в новом орлеане, новый орлеан, сша, происшествия