Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 02.01.2025
https://ria.ru/20250102/moshenniki-1992312952.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 02.01.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Тема ЖКХ и записи к врачу выбрана мошенниками для убедительности, заявил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-02T13:27:00+03:00
2025-01-02T13:27:00+03:00
общество
россия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тема ЖКХ и записи к врачу выбрана мошенниками для убедительности, заявил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. &quot;Вы, как мошенник, совершаете звонок и представляетесь (работником. — Прим.ред) конкретного медицинского учреждения, которое находится на территории той или иной бабушки или дедушки, чем достигается принятие вашего звонка&quot;, — говорится в публикации.Он добавил, что сейчас можно наблюдать переход от классического телефонного мошенничества к киберпреступлению. Так, мошенники начали активно использовать вредоносные приложения, рассказал эксперт. В конце декабря коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала РИА Новости, что злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет".
https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, технологии
Общество, Россия, Технологии
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Аналитик Бедеров: мошенники выбирают тему ЖКХ для убедительности

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тема ЖКХ и записи к врачу выбрана мошенниками для убедительности, заявил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
«

"Вы, как мошенник, совершаете звонок и представляетесь (работником. — Прим.ред) конкретного медицинского учреждения, которое находится на территории той или иной бабушки или дедушки, чем достигается принятие вашего звонка", — говорится в публикации.

Он добавил, что сейчас можно наблюдать переход от классического телефонного мошенничества к киберпреступлению. Так, мошенники начали активно использовать вредоносные приложения, рассказал эксперт.

В конце декабря коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала РИА Новости, что злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет".
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Россиян предупредили о новой легенде мошенников
2 июля 2024, 02:39
 
ОбществоРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала