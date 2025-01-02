https://ria.ru/20250102/moshenniki-1992312952.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 02.01.2025

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Тема ЖКХ и записи к врачу выбрана мошенниками для убедительности, заявил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet... РИА Новости, 02.01.2025

2025-01-02T13:27:00+03:00

2025-01-02T13:27:00+03:00

2025-01-02T13:27:00+03:00

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тема ЖКХ и записи к врачу выбрана мошенниками для убедительности, заявил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. "Вы, как мошенник, совершаете звонок и представляетесь (работником. — Прим.ред) конкретного медицинского учреждения, которое находится на территории той или иной бабушки или дедушки, чем достигается принятие вашего звонка", — говорится в публикации.Он добавил, что сейчас можно наблюдать переход от классического телефонного мошенничества к киберпреступлению. Так, мошенники начали активно использовать вредоносные приложения, рассказал эксперт. В конце декабря коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала РИА Новости, что злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет".

https://ria.ru/20240702/moshennichestvo-1956769467.html

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