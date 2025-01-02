Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Аналитик Бедеров: мошенники выбирают тему ЖКХ для убедительности
© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Тема ЖКХ и записи к врачу выбрана мошенниками для убедительности, заявил в беседе с RT директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.
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"Вы, как мошенник, совершаете звонок и представляетесь (работником. — Прим.ред) конкретного медицинского учреждения, которое находится на территории той или иной бабушки или дедушки, чем достигается принятие вашего звонка", — говорится в публикации.
Он добавил, что сейчас можно наблюдать переход от классического телефонного мошенничества к киберпреступлению. Так, мошенники начали активно использовать вредоносные приложения, рассказал эксперт.
В конце декабря коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала РИА Новости, что злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет".
В конце декабря коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова рассказала РИА Новости, что злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет".
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2 июля 2024, 02:39