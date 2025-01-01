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Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду - РИА Новости, 13.01.2025
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду
Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о снеге с дождем, сильном ветре и гололедице в среду. РИА Новости, 13.01.2025
2025-01-01T12:38:00+03:00
2025-01-01T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о снеге с дождем, сильном ветре и гололедице в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются снег с дождем, возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В столичном департаменте транспорта рекомендовали жителям города для поездок использовать городской транспорт.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду
Комплекс горхозяйства Москвы предупредил о снеге с дождем и гололедице в среду
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о снеге с дождем, сильном ветре и гололедице в среду.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются снег с дождем, возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В столичном департаменте транспорта рекомендовали жителям города для поездок использовать городской транспорт.