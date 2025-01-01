https://ria.ru/20250101/moskva-1993486401.html

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду - РИА Новости, 13.01.2025

Москвичей предупредили о снеге с дождем и гололедице в среду

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о снеге с дождем, сильном ветре и гололедице в среду. РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-01T12:38:00+03:00

2025-01-01T12:38:00+03:00

2025-01-13T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о снеге с дождем, сильном ветре и гололедице в среду. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются снег с дождем, возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам необходимо быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. В столичном департаменте транспорта рекомендовали жителям города для поездок использовать городской транспорт.

https://ria.ru/20241230/moskva-1992075076.html

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москва, городское хозяйство москвы