https://ria.ru/20241231/vsu-1992134716.html

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 31.12.2024

При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

Один мирный житель города Алешки погиб и один получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T09:43:00+03:00

2024-12-31T09:43:00+03:00

2024-12-31T09:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 31 дек - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки погиб и один получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках погиб один человек, еще один получил ранение. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 13 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Брилевка, Алешки, Пролетарка, Корсунка.

https://ria.ru/20241229/herson-1991977483.html

херсонская область

днепр (город)

новая каховка

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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины