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При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 31.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:43 31.12.2024 (обновлено: 09:44 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/vsu-1992134716.html
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель - РИА Новости, 31.12.2024
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель
Один мирный житель города Алешки погиб и один получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T09:43:00+03:00
2024-12-31T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 31 дек - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки погиб и один получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках погиб один человек, еще один получил ранение. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 13 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник. Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Брилевка, Алешки, Пролетарка, Корсунка.
https://ria.ru/20241229/herson-1991977483.html
херсонская область
днепр (город)
новая каховка
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херсонская область , днепр (город), новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (город), Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
При обстреле ВСУ Херсонской области погиб мирный житель

В результате обстрела Херсонской области ВСУ погиб мирный житель, еще один ранен

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ГЕНИЧЕСК, 31 дек - РИА Новости. Один мирный житель города Алешки погиб и один получил ранения во время украинского обстрела Херсонской области, всего за сутки войска киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 34 артиллерийских удара, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В результате обстрела со стороны ВСУ в Алешках погиб один человек, еще один получил ранение. В течение светлого времени суток ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 13 обстрелов со стороны украинской армии произошли ночью", - сообщил источник.
Обстрелам украинской армии подверглись 8 населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Любимовка, Малокаховка, Брилевка, Алешки, Пролетарка, Корсунка.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьДнепр (город)Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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