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Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:24 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992181412.html
Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом
Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024
Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом
Военнослужащий с позывным "Шахтер" отряда специального назначения "Хан" 51-й армии, воюющие на торецком направлении в Донецкой Народной Республике, где самое... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T18:24:00+03:00
2024-12-31T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
нью-йорк (город)
вооруженные силы украины
новый год 2025
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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Шахтер" отряда специального назначения "Хан" 51-й армии, воюющие на торецком направлении в Донецкой Народной Республике, где самое большое продвижение в этом году, поздравили россиян с Новым годом. "Поздравляем всех россиян с наступающим Новым годом, желаем вам счастья, здоровья, мирного неба над головой, мы, в свою очередь, будем продолжать нести боевое дежурство, давить и громить врага", - сказал военнослужащий. Зона ответственности спецназа "Хан" - северная часть поселка Нью-Йорк, находящегося на торецком направлении. Силами 51-й армии, в которую входит отряд специального назначения "Хан", вооруженные силы Украины были вытеснены из города, бои сейчас приходят в полях.
https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992161384.html
донецкая народная республика
нью-йорк (город)
РИА Новости
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7 495 645-6601
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353
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353
60
Бойцы спецназа ХАН, работающие на торецком направлении, поздравили россиян с Новым годом
Бойцы спецназа ХАН, работающие на торецком направлении, поздравили россиян с Новым годом
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в мире, донецкая народная республика, нью-йорк (город), вооруженные силы украины, новый год 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Нью-Йорк (город), Вооруженные силы Украины, Новый год 2025
Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом

Бойцы спецназа "Хан" с торецкого направления поздравили россиян с Новым годом

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Шахтер" отряда специального назначения "Хан" 51-й армии, воюющие на торецком направлении в Донецкой Народной Республике, где самое большое продвижение в этом году, поздравили россиян с Новым годом.
«
"Поздравляем всех россиян с наступающим Новым годом, желаем вам счастья, здоровья, мирного неба над головой, мы, в свою очередь, будем продолжать нести боевое дежурство, давить и громить врага", - сказал военнослужащий.
Зона ответственности спецназа "Хан" - северная часть поселка Нью-Йорк, находящегося на торецком направлении. Силами 51-й армии, в которую входит отряд специального назначения "Хан", вооруженные силы Украины были вытеснены из города, бои сейчас приходят в полях.
Бойцы добровольческого отряда Тигр, отражающие вторжение ВСУ в Курской области, поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Бойцы отряда "Тигр" поздравили россиян с Новым годом
Вчера, 14:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаНью-Йорк (город)Вооруженные силы УкраиныНовый год 2025
 
 
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