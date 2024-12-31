https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992181412.html

Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом

Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом - РИА Новости, 31.12.2024

Бойцы спецназа "Хан" поздравили россиян с Новым годом

Военнослужащий с позывным "Шахтер" отряда специального назначения "Хан" 51-й армии, воюющие на торецком направлении в Донецкой Народной Республике, где самое... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T18:24:00+03:00

2024-12-31T18:24:00+03:00

2024-12-31T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

нью-йорк (город)

вооруженные силы украины

новый год 2025

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ДОНЕЦК, 31 дек - РИА Новости. Военнослужащий с позывным "Шахтер" отряда специального назначения "Хан" 51-й армии, воюющие на торецком направлении в Донецкой Народной Республике, где самое большое продвижение в этом году, поздравили россиян с Новым годом. "Поздравляем всех россиян с наступающим Новым годом, желаем вам счастья, здоровья, мирного неба над головой, мы, в свою очередь, будем продолжать нести боевое дежурство, давить и громить врага", - сказал военнослужащий. Зона ответственности спецназа "Хан" - северная часть поселка Нью-Йорк, находящегося на торецком направлении. Силами 51-й армии, в которую входит отряд специального назначения "Хан", вооруженные силы Украины были вытеснены из города, бои сейчас приходят в полях.

https://ria.ru/20241231/pozdravlenie-1992161384.html

донецкая народная республика

нью-йорк (город)

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Бойцы спецназа ХАН, работающие на торецком направлении, поздравили россиян с Новым годом Бойцы спецназа ХАН, работающие на торецком направлении, поздравили россиян с Новым годом 2024-12-31T18:24 true PT0M21S

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Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, нью-йорк (город), вооруженные силы украины, новый год 2025