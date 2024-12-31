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"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 31.12.2024
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11:48 31.12.2024 (обновлено: 15:54 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/merkuris-1992145617.html
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 31.12.2024
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении
Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что поселок Великая Новоселка на Времевском направлении будет... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:48:00+03:00
2024-12-31T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что поселок Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобожден от ВСУ в первых числах января."Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — сказал он.Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в той области, оказались в ужасном положении после того, как украинское командование проигнорировало их просьбу к отступлению.В конце декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что боевики ВСУ в Великой Новоселке находятся в полуокружении, а основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан.Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20241231/vostok-1992144529.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении

Меркурис: ВСУ могут скоро потерять Великую Новоселку

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что поселок Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобожден от ВСУ в первых числах января.
"Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — сказал он.
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Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в той области, оказались в ужасном положении после того, как украинское командование проигнорировало их просьбу к отступлению.
В конце декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что боевики ВСУ в Великой Новоселке находятся в полуокружении, а основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан.
Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.
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