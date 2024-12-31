https://ria.ru/20241231/merkuris-1992145617.html
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении - РИА Новости, 31.12.2024
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении
Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что поселок Великая Новоселка на Времевском направлении будет... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:48:00+03:00
2024-12-31T11:48:00+03:00
2024-12-31T15:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_0:65:3125:1823_1920x0_80_0_0_53ccb748c6d5710b6f90ea62bb1bc742.jpg
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что поселок Великая Новоселка на Времевском направлении будет освобожден от ВСУ в первых числах января."Великая Новоселка будет освобождена в течение часов, нескольких дней или недели. Точно в начале января", — сказал он.Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в той области, оказались в ужасном положении после того, как украинское командование проигнорировало их просьбу к отступлению.В конце декабря председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял, что боевики ВСУ в Великой Новоселке находятся в полуокружении, а основной маршрут поставок боеприпасов и резервов украинских войск в этот населенный пункт перерезан.Времевское направление проходит на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. В Великой Новоселке на территории ДНР расположен крупный командный и логистический пункт ВСУ.
https://ria.ru/20241231/vostok-1992144529.html
https://ria.ru/20241230/merkuris-1992074364.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991168146_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_e357e4e3484d56de6e74f1c71bb4f759.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"В начале января". На Западе вынесли приговор ВСУ на важном направлении
Меркурис: ВСУ могут скоро потерять Великую Новоселку