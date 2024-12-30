https://ria.ru/20241230/merkuris-1992074364.html

"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине

"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 30.12.2024

"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине

Украинские войска находятся в тяжелом положении по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T14:51:00+03:00

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2024-12-30T14:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

донецкая народная республика

курахово

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом положении по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."На линии фронта все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск, так не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу", — сказал он.Аналитик выразил мнение, что Курахово и Великая Новоселка будут освобождены российской армией в кратчайшие сроки.Накануне Минобороны России сообщало о продвижении подразделений "Южной" группировки войск на более выгодные позиции в нескольких населенных пунктах ДНР, в том числе Курахово. До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о взятии под контроль российскими войсками административных зданий ТЭС в Курахово в западной части ДНР.

https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html

https://ria.ru/20241229/kurakhovo-1992028410.html

россия

донецкая народная республика

курахово

украина

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в мире, россия, донецкая народная республика, курахово, украина, вооруженные силы украины