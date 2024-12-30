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"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/merkuris-1992074364.html
"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине
"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине - РИА Новости, 30.12.2024
"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине
Украинские войска находятся в тяжелом положении по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T14:51:00+03:00
2024-12-30T14:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
курахово
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом положении по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала."На линии фронта все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск, так не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу", — сказал он.Аналитик выразил мнение, что Курахово и Великая Новоселка будут освобождены российской армией в кратчайшие сроки.Накануне Минобороны России сообщало о продвижении подразделений "Южной" группировки войск на более выгодные позиции в нескольких населенных пунктах ДНР, в том числе Курахово. До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о взятии под контроль российскими войсками административных зданий ТЭС в Курахово в западной части ДНР.
https://ria.ru/20241230/soskin-1992063666.html
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донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, курахово, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Курахово, Украина, Вооруженные силы Украины
"Сопротивление рушится". На Западе вынесли приговор Украине

Меркурис: положение украинских войск остается тяжелым по всей линии фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Украинские войска находятся в тяжелом положении по всей линии фронта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"На линии фронта все выглядит так, как будто украинское сопротивление рушится, что украинцы в основном испытывают нехватку войск, так не хватает пехоты и оружия, что им становится все труднее продолжать борьбу", — сказал он.
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Аналитик выразил мнение, что Курахово и Великая Новоселка будут освобождены российской армией в кратчайшие сроки.
Накануне Минобороны России сообщало о продвижении подразделений "Южной" группировки войск на более выгодные позиции в нескольких населенных пунктах ДНР, в том числе Курахово. До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о взятии под контроль российскими войсками административных зданий ТЭС в Курахово в западной части ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаКураховоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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