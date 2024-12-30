https://ria.ru/20241230/grenlandiya-1991856417.html
Трамп затеял спецоперацию: европейцы в спешке готовят истребители F-35
Трамп затеял спецоперацию: европейцы в спешке готовят истребители F-35 - РИА Новости, 30.12.2024
Трамп затеял спецоперацию: европейцы в спешке готовят истребители F-35
Уходящий американский президент Джо Байден удивляет нестандартными прощальными шагами вроде принятия рекордного бюджета на оборону или помилования своего сына... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:00:00+03:00
2024-12-30T08:00:00+03:00
2024-12-30T08:11:00+03:00
гренландия
панамский канал
канада
дональд трамп
джо байден
джастин трюдо
f-35
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящий американский президент Джо Байден удивляет нестандартными прощальными шагами вроде принятия рекордного бюджета на оборону или помилования своего сына Хантера. Но и его преемник не отстает. В очередных — и на сей раз воистину имперских — планах Дональда Трампа разбиралось РИА Новости.Неуместные шуткиЭхо ноябрьской встречи Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо еще не отзвучало: тогда американец заставил гостя нервно смеяться — мол, сделает его страну новым штатом. И вот свежая идея. Избранный президент заявил, что намерен выкупить у небольшой Дании весьма большую Гренландию.Сын политика со смехом уже постит фотографии отца, якобы закупающегося землями в интернет-магазине. Но в Копенгагене, конечно, шуткам Трампа не обрадовались.Датское королевство решило выделить дополнительные средства на оборону острова, который имеет статус особой административной единицы. Судя по анонсу (озвучена некая "двузначная сумма в миллиардах крон"), это будет не менее 1,4 миллиарда долларов. Глава Минобороны страны Лунд Поульсен заявил, что этого хватит на закупку двух новых инспекционных кораблей, двух беспилотников дальнего радиуса действия и двух дополнительных команд собачьих упряжек. Штат арктического командования увеличат. И что главное — один из трех основных гренландских аэропортов переделают для обслуживания истребителей F-35.Гренландия — не предел амбиций Трампа. В числе его пожеланий также возвращение протектората над Панамским каналом. И хотя в обоих случаях эксцентричному политику уже указали на дверь, источники в его окружении уверяют: он серьезен "на все сто".Исторический опыт против президентаИстория с Панамским каналом хоть как-то объяснима: все же речь о важной транспортной артерии, так что в США хватает сторонников ее присвоения. А вот "датский кейс" выглядит проявлением каких-то личных "заскоков" Трампа. Впервые о приобретении Гренландии он заговорил еще в прошлый президентский срок, пять лет назад. Получив от ворот поворот, напротив, словно сильнее распалился.Все прошедшие годы команда советников прорабатывала возможные форматы сделки, сумму и переходные механизмы.Но "продать" массив этой работы обществу будет непросто. Шутки и мемы, конечно, смешат людей, но, если дойдет до дела, возникнет вопрос: а почему Вашингтон упрекает другие страны по территориальным вопросам, например Россию?Апеллировать к истории — сомнительный выход. Обе попытки приобрести остров (в 1861 и 1946 годах) потерпели неудачу, причем не только из-за непреклонности датчан. В самом американском конгрессе многие сочли идею сомнительной.Странные обещания множатсяВозвращаясь в день сегодняшний, можно сказать: гренландская авантюра плохо коррелирует с выдвинутым самим Трампом лозунгом "Америка превыше всего". Едва ли представитель рабочего люда, к которому регулярно обращается республиканец, оценит трату своих налогов на остров, где, вероятно, сам и не бывал.У Трампа уже хватает не полностью реализованных, но громких идей. Достаточно вспомнить стену на американо-мексиканской границе, которая по-прежнему представляет собой только разрозненные сооружения.Все это не гарантирует, что президент взвесит риски, затраты, потенциальные бонусы и начнет выполнять обещания, а не выдвигать инициативы по скупке островов, как полей для гольфа.Хотя, если он, и правда, возьмется за реальные дела, то натолкнется на существенное препятствие — конгресс. Многие считают: если он республиканский, то будущему хозяину Белого дома априори повезло. Практика же доказывает, что порой проще договориться с оппонентами, чем с однопартийцами. Достаточно вспомнить недавний компромиссный оборонный бюджет Байдена. Фронда Трампу у республиканцев мощная, и там не все с восторгом смотрят, как президент-шоумен уничтожает выпестованный годами образ "Великой старой партии".
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, панамский канал, канада, дональд трамп, джо байден, джастин трюдо, f-35
Гренландия, Панамский канал, Канада, Дональд Трамп, Джо Байден, Джастин Трюдо, F-35
Трамп затеял спецоперацию: европейцы в спешке готовят истребители F-35
Копенгаген в ответ на идею Трампа купить Гренландию усиливает оборону острова
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Уходящий американский президент Джо Байден удивляет нестандартными прощальными шагами вроде принятия рекордного бюджета на оборону или помилования своего сына Хантера. Но и его преемник не отстает. В очередных — и на сей раз воистину имперских — планах Дональда Трампа разбиралось РИА Новости.
Эхо ноябрьской встречи Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо еще не отзвучало: тогда американец заставил гостя нервно смеяться — мол, сделает его страну новым штатом. И вот свежая идея. Избранный президент заявил, что намерен выкупить у небольшой Дании весьма большую Гренландию.
Сын политика со смехом уже постит фотографии отца, якобы закупающегося землями в интернет-магазине. Но в Копенгагене, конечно, шуткам Трампа не обрадовались.
Датское королевство решило выделить дополнительные средства на оборону острова, который имеет статус особой административной единицы. Судя по анонсу (озвучена некая "двузначная сумма в миллиардах крон"), это будет не менее 1,4 миллиарда долларов.
Глава Минобороны страны Лунд Поульсен заявил, что этого хватит на закупку двух новых инспекционных кораблей, двух беспилотников дальнего радиуса действия и двух дополнительных команд собачьих упряжек. Штат арктического командования увеличат. И что главное — один из трех основных гренландских аэропортов переделают для обслуживания истребителей F-35.
Гренландия — не предел амбиций Трампа. В числе его пожеланий также возвращение протектората над Панамским каналом. И хотя в обоих случаях эксцентричному политику уже указали на дверь, источники в его окружении уверяют: он серьезен "на все сто".
Исторический опыт против президента
История с Панамским каналом хоть как-то объяснима: все же речь о важной транспортной артерии, так что в США хватает сторонников ее присвоения. А вот "датский кейс" выглядит проявлением каких-то личных "заскоков" Трампа. Впервые о приобретении Гренландии он заговорил еще в прошлый президентский срок, пять лет назад. Получив от ворот поворот, напротив, словно сильнее распалился.
Все прошедшие годы команда советников прорабатывала возможные форматы сделки, сумму и переходные механизмы.
Но "продать" массив этой работы обществу будет непросто. Шутки и мемы, конечно, смешат людей, но, если дойдет до дела, возникнет вопрос: а почему Вашингтон упрекает другие страны по территориальным вопросам, например Россию?
Апеллировать к истории — сомнительный выход. Обе попытки приобрести остров (в 1861 и 1946 годах) потерпели неудачу, причем не только из-за непреклонности датчан. В самом американском конгрессе многие сочли идею сомнительной.
Странные обещания множатся
Возвращаясь в день сегодняшний, можно сказать: гренландская авантюра плохо коррелирует с выдвинутым самим Трампом лозунгом "Америка превыше всего". Едва ли представитель рабочего люда, к которому регулярно обращается республиканец, оценит трату своих налогов на остров, где, вероятно, сам и не бывал.
У Трампа уже хватает не полностью реализованных, но громких идей. Достаточно вспомнить стену на американо-мексиканской границе, которая по-прежнему представляет собой только разрозненные сооружения.
Все это не гарантирует, что президент взвесит риски, затраты, потенциальные бонусы и начнет выполнять обещания, а не выдвигать инициативы по скупке островов, как полей для гольфа.
Хотя, если он, и правда, возьмется за реальные дела, то натолкнется на существенное препятствие — конгресс. Многие считают: если он республиканский, то будущему хозяину Белого дома априори повезло. Практика же доказывает, что порой проще договориться с оппонентами, чем с однопартийцами. Достаточно вспомнить недавний компромиссный оборонный бюджет Байдена
. Фронда Трампу у республиканцев мощная, и там не все с восторгом смотрят, как президент-шоумен уничтожает выпестованный годами образ "Великой старой партии".