https://ria.ru/20241229/vostok-1991980109.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.12.2024
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки войск "Восток",... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T12:16:00+03:00
2024-12-29T12:16:00+03:00
2024-12-29T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Равнополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 170 военных, танк и самоходку Paladin в зоне "Востока"