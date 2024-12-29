https://ria.ru/20241229/vostok-1991980109.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 29.12.2024

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки войск "Восток",... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T12:16:00+03:00

2024-12-29T12:16:00+03:00

2024-12-29T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 170 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Paladin в зоне действия группировки войск "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Равнополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, танк, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 152-мм орудие Д-20", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241229/bouz-1991965563.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)