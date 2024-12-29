Рейтинг@Mail.ru
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар - РИА Новости, 29.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 29.12.2024 (обновлено: 04:30 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/samolet-1991948744.html
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар - РИА Новости, 29.12.2024
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар
Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:04:00+03:00
2024-12-29T04:30:00+03:00
южная корея
в мире
авиакатастрофа в муане
муан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_dffddcb1bbb0f6dfb5d743b680105528.jpg
СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап.Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
южная корея
муан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/111110/61/1111106180_61:0:1797:1302_1920x0_80_0_0_13e4e7dca096f1fb2a81ce590100345a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, в мире, авиакатастрофа в муане, муан
Южная Корея, В мире, Авиакатастрофа в Муане, Муан
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар

В Южной Корее спасают пассажиров из хвоста упавшего самолета

© AP Photo / Lee Jin-manСкорая помощь и пожарные в Южной Корее
Скорая помощь и пожарные в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Скорая помощь и пожарные в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап.
Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.
Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Крупные авиакатастрофы пассажирских самолетов в мире в 2019-2024 годах
25 декабря, 12:21
 
Южная КореяВ миреАвиакатастрофа в МуанеМуан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала