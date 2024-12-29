https://ria.ru/20241229/samolet-1991948744.html
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар - РИА Новости, 29.12.2024
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар
Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T04:04:00+03:00
2024-12-29T04:04:00+03:00
2024-12-29T04:30:00+03:00
южная корея
в мире
авиакатастрофа в муане
муан
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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап.Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.
https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, в мире, авиакатастрофа в муане, муан
Южная Корея, В мире, Авиакатастрофа в Муане, Муан
На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар
В Южной Корее спасают пассажиров из хвоста упавшего самолета