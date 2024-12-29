https://ria.ru/20241229/samolet-1991948744.html

На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар

На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар - РИА Новости, 29.12.2024

На упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали пожар

Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:04:00+03:00

2024-12-29T04:04:00+03:00

2024-12-29T04:30:00+03:00

южная корея

в мире

авиакатастрофа в муане

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена, идет спасение пассажиров из хвостовой части, передает агентство Рёнхап.Ранее агентство передавало, что пассажирский самолёт с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате чего началось возгорание. Причиной возникновения проблемы при посадке самолета могло стать столкновение с птицами.Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, в мире, авиакатастрофа в муане, муан