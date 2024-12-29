https://ria.ru/20241229/pozhar-1991975849.html

В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе

В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе - РИА Новости, 29.12.2024

В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе

Возгорание на овощебазе в Краснодарском крае локализовано на 4000 "квадратах", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:08:00+03:00

2024-12-29T11:08:00+03:00

2024-12-29T11:08:00+03:00

происшествия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1d/1991967990_133:0:1134:563_1920x0_80_0_0_68021abda7e11ba206943fda30af7f1d.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возгорание на овощебазе в Краснодарском крае локализовано на 4000 "квадратах", сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже площадь возгорания увеличилась до 1400 "квадратов"."Пожар локализован на 4000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241228/pozhar-1991785390.html

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия