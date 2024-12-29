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В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе - РИА Новости, 29.12.2024
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11:08 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/pozhar-1991975849.html
В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе
В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе - РИА Новости, 29.12.2024
В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе
Возгорание на овощебазе в Краснодарском крае локализовано на 4000 "квадратах", сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T11:08:00+03:00
2024-12-29T11:08:00+03:00
происшествия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возгорание на овощебазе в Краснодарском крае локализовано на 4000 "квадратах", сообщили в пресс-службе МЧС России.Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже площадь возгорания увеличилась до 1400 "квадратов"."Пожар локализован на 4000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Краснодарском крае локализовали возгорание на овощебазе

МЧС: пожар на овощебазе в Краснодарском крае локализовали на 4 тысячах квадратов

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России тушат овощебазу в Краснодарском крае
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Возгорание на овощебазе в Краснодарском крае локализовано на 4000 "квадратах", сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что пожарные тушат возгорание на овощебазе на площади 1000 "квадратов" в Краснодарском крае. Позже площадь возгорания увеличилась до 1400 "квадратов".
"Пожар локализован на 4000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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