https://ria.ru/20241229/moskva-1991942493.html
Ефимов: Москва выделила еще 135 гектаров земли для инвестпроектов
Ефимов: Москва выделила еще 135 гектаров земли для инвестпроектов - РИА Новости, 29.12.2024
Ефимов: Москва выделила еще 135 гектаров земли для инвестпроектов
В период с сентября по ноябрь девелоперы получили от властей Москвы более 20 земельных участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП),... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:07:00+03:00
2024-12-29T14:07:00+03:00
2024-12-29T14:07:00+03:00
экономика
москва
новомосковский административный округ
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В период с сентября по ноябрь девелоперы получили от властей Москвы более 20 земельных участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов."Осенью 2024 года с инвесторами заключили 23 договора аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделили более 135 гектаров земли. В результате в столице появятся учреждения образования, коммерческие, промышленные и другие объекты, общая площадь которых превысит 850 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса. Участки, о которых идет речь, находятся в девяти административных округах Москвы. Из них шесть участков площадью около 100 гектаров расположены в Троицком и Новомосковском административных округах. На этих территориях построят заводы, корпус научно-исследовательского и инжинирингового центра, административные, коммунальные, производственные объекты и склады. Кроме того, инвесторы получили еще пять земельных участков площадью в 7,2 гектара на северо-западе города. Там планируется возвести предприятия легкой промышленности, участок дороги и несколько коммерческих объектов. Объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение пяти лет, пока длится срок аренды.
https://ria.ru/20241215/efimov-1989162589.html
https://ria.ru/20241220/alabushevo-1990321988.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, новомосковский административный округ, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Экономика, Москва, Новомосковский административный округ, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва выделила еще 135 гектаров земли для инвестпроектов
Ефимов: Москва осенью 2024 года выделила 20 участков для инвестпроектов
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. В период с сентября по ноябрь девелоперы получили от властей Москвы более 20 земельных участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Осенью 2024 года с инвесторами заключили 23 договора аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделили более 135 гектаров земли. В результате в столице появятся учреждения образования, коммерческие, промышленные и другие объекты, общая площадь которых превысит 850 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Участки, о которых идет речь, находятся в девяти административных округах Москвы. Из них шесть участков площадью около 100 гектаров расположены в Троицком и Новомосковском административных округах. На этих территориях построят заводы, корпус научно-исследовательского и инжинирингового центра, административные, коммунальные, производственные объекты и склады.
Кроме того, инвесторы получили еще пять земельных участков площадью в 7,2 гектара на северо-западе города. Там планируется возвести предприятия легкой промышленности, участок дороги и несколько коммерческих объектов. Объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение пяти лет, пока длится срок аренды.