https://ria.ru/20241229/moshennichestvo-1991947514.html

Юристы и экономисты рассказали о схемах мошенников в новогодний период

Юристы и экономисты рассказали о схемах мошенников в новогодний период - РИА Новости, 29.12.2024

Юристы и экономисты рассказали о схемах мошенников в новогодний период

Наиболее распространенными схемами мошенников для обмана россиян в новогодний период могут стать поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов, а... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T03:40:00+03:00

2024-12-29T03:40:00+03:00

2024-12-29T03:40:00+03:00

алла храпунова

яндекс

новый год

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945571882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f6df0647a88d42cbbf7fedfb65f3b1.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Наиболее распространенными схемами мошенников для обмана россиян в новогодний период могут стать поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов, а также фейковые рассылки, в том числе о якобы выигрыше в конкурсе или лотерее, рассказали РИА Новости эксперты. "В новогодние праздники и в дни предпраздничной суеты активность мошенников традиционно повышается... Наибольший пик мошеннической активности обычно наблюдается в декабре... При планировании новогоднего отдыха, приобретении подарков или организации праздника можно попасть на фейковый сайт маркетплейса, сервиса бронирования, организатора праздников", - отмечает адвокат, эксперт проекта НИФИ Минфина "Моифинансы.рф" Кирилл Полещук. При этом в сами праздничные дни эксперты всплеска обмана не ожидают. "Подарки закуплены, деньги потрачены на них, на отдых и на праздничный стол. И еще важным моментом является то, что традиционно новогодние праздники проводятся в кругу семьи, знакомых, а значит, попасть под влияние мошенников, надеемся, будет сложнее", - считает эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. Также и Полещук отмечает, что в январские праздники мошенническая активность несколько снижается. Но новогодняя повестка также используется, добавляет он. Способы обмана "Перед Новым годом вера в чудо усиливается не только у детей. Фейковые сообщения о выигрыше в конкурсе, лотерее, акции перед Новым годом валятся как из рога изобилия. Перед тем, как забрать заслуженный приз, нужно уплатить "налог" (в карман аферисту, разумеется)", - предупреждает Полещук. По-прежнему, по его словам, актуально телефонное мошенничество с сообщениями от якобы госорганов, силовых структур и социальных служб под предлогами погашения налоговой задолженности, оформления пособий от государства и рядом других. Могут поступать звонки о родственнике, попавшем в беду, предупреждает эксперт. Полещук обращает внимание, что нужно проверять просьбы "скинуться" на подарки или проведение корпоратива, так как соцсети или мессенджеры коллеги или друга могут быть взломаны, а денежный запрос - исходить от мошенника. Также он предупреждает, что могут поступать и мошеннические предложения об инвестировании. Кроме того, эксперт отмечает, что в предновогоднее время увеличивается потребность в работниках и могут поступать фейковые предложения о работе. "Если вакансия приходит без запроса, требуется оплата обучения, оплата без оформления договора с карты физического лица, а работодателя достоверно установить невозможно, соглашаться на такие предложения опасно… Например, под видом подработки в соцсетях (раздачи денежных призов победителям конкурсов, сбора благотворительных взносов) может скрываться деятельность по отмыванию и легализации денежных средств", - рассказал Полещук. В свою очередь, Храпунова предупреждает, что жертву могут поджидать поддельные сайты по продаже билетов. "Очень часто встречаются сайты и страницы с продажей билетов на несуществующие концерты, спектакли, туры", - отмечает она и в числе рекомендаций советует сверять указанный на сайте адрес заведения с геолокацией. Она обращает внимание, что ссылки могут вести на фишинговые сайты, где могут украсть данные. "Рассылки с новогодними акциями, выигрышами, подарками… Для получения "выигрыша" от жертвы просят либо заполнить анкету, либо уплатить комиссию. При переходе и заполнении данных, например, о банковской карте, с которой заплатить комиссию или куда зачислить бонусы, появляется риск компрометации вплоть до взлома банковского приложения и кражи денег с нее. Иногда переход по ссылкам из письма о "выигрыше" может "заразить" устройство вредоносным ПО", - предупреждает она. По ее словам, в новогодние праздники, когда люди начинают рассылать электронные поздравления контактам, у мошенников будет популярна под таким предлогом рассылка открыток GIFT и файлов, которые в сообщении называются фотографией, через получение которых на устройство жертвы загружаются вредоносные программы и вирусы. Рекомендации В числе рекомендаций Храпуновой, например, совершать покупки только на официальных сайтах продавцов, которые "маркируются в поисковой системе "Яндекс" синей галочкой справа от названия"; использовать те сайты, где уже что-то приобреталось вами или вашими друзьями; пользоваться маркетплейсами, где деньги поступят продавцу только после получения товара покупателем; предлагаемые аниматорами развлечения предварительно изучить, запросив записи, познакомиться лично или по видеосвязи; при перечислении денег на счета физлиц (чего стоит избегать при заказе услуги у юридического лица) обязательно указывать в назначении платежа, что это "аванс за такую-то услугу". "Надо быть предельно внимательным к тому, что приходит к нам на телефон. Следите за расширениями файлов, установите запрет автозагрузки медиа, установите на телефон антивирус, регулярно его обновляйте и ни в коем случае не переходите по ссылкам", - отмечает она. Полещук напоминает, что никому и никогда нельзя не передавать конфиденциальную личную, банковскую информацию, нельзя использовать общедоступный Wi-Fi; очень осторожно нужно относиться к приобретению билетов на праздничные мероприятия с рук на сайтах частных объявлений. В случае предложения, например, помочь организовать в детском доме новогодний праздник, он подчеркивает, что нужно тщательно проверять, какая именно организация осуществляет помощь детскому дому, проверить ее реальное существование, внимательно изучить сайт и учредительные документы. Лучше всего связываться с давно существующими благотворительными организациями или непосредственно с теми социальными учреждениями, которым вы хотите помочь.

https://ria.ru/20241228/svyaz-1991876034.html

https://ria.ru/20241221/moshennichestvo-1990551628.html

https://ria.ru/20241227/rossija-1991579212.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алла храпунова, яндекс, новый год, общество