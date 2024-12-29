https://ria.ru/20241229/litso_zapad-1991939341.html

"На 180 градусов". На Западе сделали неожиданное заявление о России

"На 180 градусов". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.12.2024

"На 180 градусов". На Западе сделали неожиданное заявление о России

Западные лидеры хотят сохранить свое лицо перед населением после того, как произойдет разворот в отношениях с Россией, заявил профессор Хельсинкского... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T00:35:00+03:00

2024-12-29T00:35:00+03:00

2024-12-29T00:35:00+03:00

в мире

россия

европа

нато

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049204_0:0:2476:1393_1920x0_80_0_0_9d416bdf5d0b193137b276e94dd30f7f.jpg

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Западные лидеры хотят сохранить свое лицо перед населением после того, как произойдет разворот в отношениях с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в соцсети Х."Сейчас <...> самым обсуждаемым вопросом в европейских кабинетах будет вопрос о том, как сохранить лицо перед населением после разворота на 180 градусов в отношениях с Россией", — написал он.При этом, по словам профессора, ожидать развитие такого сценария можно только в случае, если в январе не произойдет эскалации конфликта, которая приведет к прямому столкновению НАТО и России.Ранее Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Глава государства отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.При этом Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241228/bouz-1991801219.html

https://ria.ru/20241228/mir-1991909405.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, европа, нато, владимир путин