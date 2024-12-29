https://ria.ru/20241229/aviakatastrofa-1991950962.html

Россиян на разбившемся в Муане самолете не было

Россиян на разбившемся в Муане самолете не было - РИА Новости, 29.12.2024

Россиян на разбившемся в Муане самолете не было

Россиян на разбившемся в южнокорейском Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца, передаёт агентство Ренхап. РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T04:53:00+03:00

2024-12-29T04:53:00+03:00

2024-12-29T06:02:00+03:00

южная корея

в мире

авиакатастрофа в муане

муан

boeing 737-800

бангкок

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СЕУЛ, 29 дек - РИА Новости. Россиян на разбившемся в южнокорейском Муане самолете не было, среди пассажиров 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца, передаёт агентство Ренхап.Ранее сообщалось, что 29 декабря около 9.07 (3.07 мск) самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.О россиянах на борту не сообщается, по данным агентства, среди пассажиров было 173 гражданина Южной Кореи и 2 тайца.Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. Ожидается, что количество жертв и пострадавших сильно увеличится, предположительно, большинство погибли.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofy-1991202324.html

южная корея

муан

бангкок

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

южная корея, в мире, авиакатастрофа в муане, муан, boeing 737-800, бангкок