Рейтинг@Mail.ru
В Грузии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 28.12.2024 (обновлено: 16:16 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zemletryasenie-1991877654.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024
В Грузии произошло землетрясение
Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии магнитудой 4,2 и интенсивностью до 6 баллов в эпицентре, сообщает спасательная... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:28:00+03:00
2024-12-28T16:16:00+03:00
в мире
грузия
лорийская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_0:0:3635:2045_1920x0_80_0_0_f9ddf67912731eff9468cdb25a8f6fc8.jpg
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии магнитудой 4,2 и интенсивностью до 6 баллов в эпицентре, сообщает спасательная служба МВД Армении. "Двадцать восьмого декабря в 15.44 по местному времени (14.44 мск - ред.) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманиси", - говорится в сообщении. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях Армении интенсивностью 3-4 балла.
https://ria.ru/20241228/khelsinki-1991801077.html
грузия
лорийская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941487631_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_a77d258f982778c5c3db45d6508ad63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, лорийская область
В мире, Грузия, Лорийская область
В Грузии произошло землетрясение

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,2

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии магнитудой 4,2 и интенсивностью до 6 баллов в эпицентре, сообщает спасательная служба МВД Армении.
"Двадцать восьмого декабря в 15.44 по местному времени (14.44 мск - ред.) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманиси", - говорится в сообщении.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях Армении интенсивностью 3-4 балла.
Вид на Южный порт и Рыночную площадь в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение за всю историю наблюдений
Вчера, 09:57
 
В миреГрузияЛорийская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала