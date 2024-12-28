https://ria.ru/20241228/zemletryasenie-1991877654.html
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение - РИА Новости, 28.12.2024
В Грузии произошло землетрясение
Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии магнитудой 4,2 и интенсивностью до 6 баллов в эпицентре, сообщает спасательная... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:28:00+03:00
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ЕРЕВАН, 28 дек - РИА Новости. Армянские сейсмологи зафиксировали землетрясение близ города Дманиси в Грузии магнитудой 4,2 и интенсивностью до 6 баллов в эпицентре, сообщает спасательная служба МВД Армении. "Двадцать восьмого декабря в 15.44 по местному времени (14.44 мск - ред.) сейсмологической сетью территориальной службы сейсмозащиты Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2 в Грузии, в 8 километрах северо-западнее от города Дманиси", - говорится в сообщении. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров, интенсивность подземного толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в Ширакской и Лорийской областях Армении интенсивностью 3-4 балла.
https://ria.ru/20241228/khelsinki-1991801077.html
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в мире, грузия, лорийская область
В мире, Грузия, Лорийская область
В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,2