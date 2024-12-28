https://ria.ru/20241228/zakon-1991841433.html

Путин подписал закон о технологической политике

Путин подписал закон о технологической политике - РИА Новости, 28.12.2024

Путин подписал закон о технологической политике

Президент России Владимир Путин подписал закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета, соответствующий... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:07:00+03:00

2024-12-28T13:07:00+03:00

2024-12-28T13:08:00+03:00

экономика

технологии

россия

максим решетников

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о технологической политике в РФ, направленный на обеспечение ее технологического суверенитета, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ разработан по поручению Путина. Он призван обеспечить технологическое лидерство РФ и создать условия для ускоренной разработки и внедрения технологических инноваций для решения социально-экономических задач. Закон определяет цели, задачи и инструменты технологической политики РФ и регулирует правоотношения в этой сфере. Документ создает систему управления разработкой собственных технологий, пояснял ранее министр экономического развития Максим Решетников. При этом планируется запустить классификатор технологий в целях синхронизации и координации планов технологического развития в различных отраслях, отмечал он. Закон формирует единый понятийный аппарат, в том числе вводит определения технологической политики и технологического лидерства РФ, высокотехнологичной продукции, "критических" и "сквозных" технологий, квалифицированного заказчика, собственной линии разработки технологий. Предусмотрен также механизм формирования планов развития технологий на основе предложений бизнеса, институтов развития и ученых и стимулирование реализации технологической политики. К мерам государственного стимулирования отнесены: бюджетное финансирование проектов развития технологий; налоговые льготы и иные преференции; льготы по арендной плате за пользование госимуществом; информационно-консультационная и инфраструктурная поддержка; поддержка инновационной деятельности и развития кадрового потенциала; поддержка экспорта при выходе на рынки иностранных государств и освоении этих рынков и другие. При этом закон распространяет так называемое "право на риск" на добросовестные технологические компании, получающие поддержку от государства. Это снижает для них риски, связанные с невыполнением заявленных показателей при получении господдержки. Решетников называл это одной из ключевых новелл закона. Также предусматривается переход от краткосрочного к долгосрочному планированию в технологической сфере. Планы развития технологий будут составляться, исходя из потребностей отраслей, на горизонте 10-15 лет, говорил Решетников. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html

https://ria.ru/20241205/putin-1987530023.html

https://ria.ru/20241118/nauka-1983145296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, максим решетников, владимир путин