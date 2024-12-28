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В России ужесточили контроль за обращением драгоценных металлов - РИА Новости, 28.12.2024
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12:58 28.12.2024 (обновлено: 13:08 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zakon-1991837732.html
В России ужесточили контроль за обращением драгоценных металлов
В России ужесточили контроль за обращением драгоценных металлов - РИА Новости, 28.12.2024
В России ужесточили контроль за обращением драгоценных металлов
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:58:00+03:00
2024-12-28T13:08:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в России, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Согласно закону, правительство РФ будет определять, какие операции с драгоценными металлами и камнями могут осуществляться при условии подтверждения их характеристик требованиям документов по стандартизации. Порядок подтверждения этих характеристик установит Минфин. Подтверждать характеристики драгметаллов будет Федеральная пробирная палата (ФПП), а также аккредитованные юрлица и индивидуальные предприниматели, а классификационные характеристики драгкамней – ФПП, Гохран и судебно-экспертные учреждения Минюста России. За подтверждение ФПП характеристик драгоценных металлов и камней будет взиматься госпошлина, установленная в Налоговом кодексе. Размер платы за подтверждение юрлицами и ИП характеристик драгоценных металлов будет устанавливаться договором, а за подтверждение Гохраном и подведомственными Минюсту учреждениями классификационных характеристик драгоценных камней - правительством РФ. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Драгоценные металлы и драгоценные камни, характеристики которых определены до этого дня, могут обращаться без процедуры их подтверждения. Но при этом информация о таких драгоценных металлах и камнях, а также о подтверждающих их характеристики документах должна содержаться в государственной интегрированной информационной системе по контролю за оборотом такой продукции и изделий из нее. В настоящее время сертификацией драгоценных камней в РФ занимаются частные геммологические лаборатории. При этом критерии их деятельности на законодательном уровне не установлены. В связи с этим возникают ситуации, когда присваиваемые характеристики одних и тех же драгоценных камней отличаются при сертификации в разных частных лабораториях. Таким образом, происходит преднамеренное завышение или занижение характеристик драгоценных камней и легализация таких неучтенных камней на внутреннем рынке, что наносит ущерб экономической безопасности РФ, следует из пояснительной записки. Так, объем ежегодного оборота бриллиантов на территории РФ составляет порядка 420 тысяч карат, при этом около 200 тысяч карат находятся на рынке нелегально. Аналогичная ситуация ранее была выявлена и в сфере драгоценных металлов, отмечается в записке.
https://ria.ru/20241011/zoloto-1977451201.html
https://ria.ru/20240831/rossiya-1969559291.html
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экономика, россия, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В России ужесточили контроль за обращением драгоценных металлов

Путин подписал закон об усилении госконтроля за обращением драгоценных металлов

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление государственного контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней в России, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, правительство РФ будет определять, какие операции с драгоценными металлами и камнями могут осуществляться при условии подтверждения их характеристик требованиям документов по стандартизации. Порядок подтверждения этих характеристик установит Минфин.
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Подтверждать характеристики драгметаллов будет Федеральная пробирная палата (ФПП), а также аккредитованные юрлица и индивидуальные предприниматели, а классификационные характеристики драгкамней – ФПП, Гохран и судебно-экспертные учреждения Минюста России.
За подтверждение ФПП характеристик драгоценных металлов и камней будет взиматься госпошлина, установленная в Налоговом кодексе. Размер платы за подтверждение юрлицами и ИП характеристик драгоценных металлов будет устанавливаться договором, а за подтверждение Гохраном и подведомственными Минюсту учреждениями классификационных характеристик драгоценных камней - правительством РФ.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года. Драгоценные металлы и драгоценные камни, характеристики которых определены до этого дня, могут обращаться без процедуры их подтверждения. Но при этом информация о таких драгоценных металлах и камнях, а также о подтверждающих их характеристики документах должна содержаться в государственной интегрированной информационной системе по контролю за оборотом такой продукции и изделий из нее.
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В настоящее время сертификацией драгоценных камней в РФ занимаются частные геммологические лаборатории. При этом критерии их деятельности на законодательном уровне не установлены. В связи с этим возникают ситуации, когда присваиваемые характеристики одних и тех же драгоценных камней отличаются при сертификации в разных частных лабораториях.
Таким образом, происходит преднамеренное завышение или занижение характеристик драгоценных камней и легализация таких неучтенных камней на внутреннем рынке, что наносит ущерб экономической безопасности РФ, следует из пояснительной записки. Так, объем ежегодного оборота бриллиантов на территории РФ составляет порядка 420 тысяч карат, при этом около 200 тысяч карат находятся на рынке нелегально. Аналогичная ситуация ранее была выявлена и в сфере драгоценных металлов, отмечается в записке.
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