https://ria.ru/20241228/zakon-1991811177.html

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности - РИА Новости, 28.12.2024

Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T11:29:00+03:00

2024-12-28T11:29:00+03:00

2024-12-28T12:11:00+03:00

россия

владимир путин

общество

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 238 Уголовного кодекса — "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ее дополнили примечанием: "Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".Госдума приняла закон 17 декабря, Совет Федерации одобрил его 20 декабря.Как пояснил РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, статья 238 — одна из самых применяемых в случаях привлечения медиков к уголовной ответственности, причем количество дел, которые по ней возбуждают, с каждым годом увеличивается. В числе основных причин этого парламентарий назвал отнесение медпомощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений.По словам Башанкаева, быть врачом — всегда риск. Хирурги, анестезиологи, акушеры спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь — и это именно помощь, а не услуги, подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html

https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, общество, здоровье - общество