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Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности - РИА Новости, 28.12.2024
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11:29 28.12.2024 (обновлено: 12:11 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/zakon-1991811177.html
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности - РИА Новости, 28.12.2024
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности
Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T11:29:00+03:00
2024-12-28T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 238 Уголовного кодекса — "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ее дополнили примечанием: "Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".Госдума приняла закон 17 декабря, Совет Федерации одобрил его 20 декабря.Как пояснил РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, статья 238 — одна из самых применяемых в случаях привлечения медиков к уголовной ответственности, причем количество дел, которые по ней возбуждают, с каждым годом увеличивается. В числе основных причин этого парламентарий назвал отнесение медпомощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений.По словам Башанкаева, быть врачом — всегда риск. Хирурги, анестезиологи, акушеры спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь — и это именно помощь, а не услуги, подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20241218/vrachi-1989970506.html
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россия, владимир путин, общество, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество
Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

Президент РФ Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности, следует из документа, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 238 Уголовного кодекса — "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Ее дополнили примечанием: "Действие настоящей статьи не распространяется на случаи оказания медицинскими работниками медицинской помощи".
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Госдума приняла закон 17 декабря, Совет Федерации одобрил его 20 декабря.
Как пояснил РИА Новости первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев, статья 238 — одна из самых применяемых в случаях привлечения медиков к уголовной ответственности, причем количество дел, которые по ней возбуждают, с каждым годом увеличивается. В числе основных причин этого парламентарий назвал отнесение медпомощи к услугам, оказываемым в рамках гражданско-правовых отношений.
По словам Башанкаева, быть врачом — всегда риск. Хирурги, анестезиологи, акушеры спасают жизни каждый день, сталкиваются с самыми сложными ситуациями, оказывают экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь — и это именно помощь, а не услуги, подчеркнул депутат.
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