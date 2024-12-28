https://ria.ru/20241228/vzryv-1991779161.html

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.12.2024

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает 24-й телеканал в Telegram. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T01:34:00+03:00

2024-12-28T01:34:00+03:00

2024-12-28T01:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

в мире

дмитрий песков

вооруженные силы украины

россия

одесская область

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает 24-й телеканал в Telegram."В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Одесской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241227/vzryvy-1991747420.html

николаев (украина)

россия

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, одесская область