Рейтинг@Mail.ru
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:34 28.12.2024 (обновлено: 01:43 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vzryv-1991779161.html
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв - РИА Новости, 28.12.2024
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает 24-й телеканал в Telegram. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T01:34:00+03:00
2024-12-28T01:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
одесская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает 24-й телеканал в Telegram."В Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Одесской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241227/vzryvy-1991747420.html
николаев (украина)
россия
одесская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Одесская область
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает 24-й телеканал в Telegram.
Николаеве слышны звуки взрывов", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской и Одесской областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Вчера, 18:39
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)В миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияОдесская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала