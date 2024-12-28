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Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 28.12.2024
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области
Росгвардия в ходе разведки уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:49:00+03:00
2024-12-28T09:49:00+03:00
2024-12-28T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росгвардия в ходе разведки уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе ведения совместной разведки с Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области был обнаружен расчет БПЛА противника в лесополосе Черниговской области. В кратчайшие сроки операторы БПЛА Росгвардии с помощью FPV-дронов нанесли прицельный удар по расчету ВСУ и блиндажу, где укрывался противник", - говорится в сообщении. Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили выведение из строя расчета и прекращение работы военных ВСУ в данном районе, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
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Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами