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Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:49 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800386.html
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 28.12.2024
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области
Росгвардия в ходе разведки уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами, сообщили в пресс-службе Росгвардии. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:49:00+03:00
2024-12-28T09:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
черниговская область
россия
брянская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росгвардия в ходе разведки уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами, сообщили в пресс-службе Росгвардии. "В ходе ведения совместной разведки с Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области был обнаружен расчет БПЛА противника в лесополосе Черниговской области. В кратчайшие сроки операторы БПЛА Росгвардии с помощью FPV-дронов нанесли прицельный удар по расчету ВСУ и блиндажу, где укрывался противник", - говорится в сообщении. Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили выведение из строя расчета и прекращение работы военных ВСУ в данном районе, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
черниговская область
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), черниговская область, россия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Черниговская область, Россия, Брянская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области

Росгвардия уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный FPV-дрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Росгвардия в ходе разведки уничтожила расчет БПЛА ВСУ в Черниговской области FPV-дронами, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
"В ходе ведения совместной разведки с Пограничным управлением ФСБ России по Брянской области был обнаружен расчет БПЛА противника в лесополосе Черниговской области. В кратчайшие сроки операторы БПЛА Росгвардии с помощью FPV-дронов нанесли прицельный удар по расчету ВСУ и блиндажу, где укрывался противник", - говорится в сообщении.
Кадры, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили выведение из строя расчета и прекращение работы военных ВСУ в данном районе, заключили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Черниговская областьРоссияБрянская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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