https://ria.ru/20241228/vostok-1991826876.html

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 28.12.2024

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Украинские войска потеряли до 160 военнослужащих, самоходку "Богдана" и гаубицу L-119 в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T12:18:00+03:00

2024-12-28T12:18:00+03:00

2024-12-28T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 160 военнослужащих, самоходку "Богдана" и гаубицу L-119 в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудова и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)