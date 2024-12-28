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Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 28.12.2024 (обновлено: 12:33 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/vostok-1991826876.html
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 28.12.2024
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение
Украинские войска потеряли до 160 военнослужащих, самоходку "Богдана" и гаубицу L-119 в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:18:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 160 военнослужащих, самоходку "Богдана" и гаубицу L-119 в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудова и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241228/vsu-1991800078.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" улучшила тактическое положение

Группировка "Восток" улучшила тактическое положение и отразила контратаку ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 160 военнослужащих, самоходку "Богдана" и гаубицу L-119 в зоне действия группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудова и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160-ти военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании", - говорится в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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