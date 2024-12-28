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Жителя Омска будут судить за убийство москвички в 1976 году - РИА Новости, 28.12.2024
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13:00 28.12.2024 (обновлено: 13:23 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991838687.html
Жителя Омска будут судить за убийство москвички в 1976 году
Жителя Омска будут судить за убийство москвички в 1976 году - РИА Новости, 28.12.2024
Жителя Омска будут судить за убийство москвички в 1976 году
Пожилой мужчина предстанет перед судом за убийство москвички, совершенное в 1976 году, чтобы завладеть редким импортным проигрывателем, сообщает столичная... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:00:00+03:00
2024-12-28T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пожилой мужчина предстанет перед судом за убийство москвички, совершенное в 1976 году, чтобы завладеть редким импортным проигрывателем, сообщает столичная прокуратура. "Теперь уже 76-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений и разбое (п. "а" ст. 102, п. "в" ст. 146 УК РСФСР), уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, в 70-е годы импортный стереопроигрыватель Fidelitе был большой редкостью. В 1976 году 63-летняя москвичка дала объявление в газету о продаже радиолы. На него откликнулся 27-летний житель Омска, который увлекался музыкой. Однако проигрыватель стоил 500 рублей при средней зарплате в те годы 150 рублей. Как рассказали в ведомстве, злоумышленник пришел на квартиру к женщине и пообещал купить Fidelitе на следующий день, когда снимет деньги в сберкассе. Он вернулся и задушил владелицу радиолы, забрал проигрыватель, а также сервиз, хрусталь, три вазы, зонт, кожаный чемодан и 150 рублей, которые женщина получила на глазах злоумышленника за проданный по этому же газетному объявлению сервант "Хельга". Похищенное продал на Курском вокзале и поездом уехал домой. В квартире осталось множество отпечатков пальцев обвиняемого, которые после проведения дополнительных следственных действий и экспертиз вывели на след убийцы. Спустя годы невестка убитой пересказала слова свекрови, что покупатель произвел впечатление обаятельного человека, улыбчивый и красивый, общался в шутливой форме, легко входил в контакт. О себе он рассказал, что приехал с севера, где заработал много денег. Женщина сообщила, что после визита мужчины у свекрови появилось нехорошее предчувствие и она сказала ей, как бы он ее не убил.
https://ria.ru/20241228/ubiystvo-1991799044.html
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происшествия, рсфср, москва, омск, курский вокзал
Происшествия, РСФСР, Москва, Омск, Курский вокзал
Жителя Омска будут судить за убийство москвички в 1976 году

Мужчину будут судить за убийство, совершенное в 1976 году из-за проигрывателя

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Пожилой мужчина предстанет перед судом за убийство москвички, совершенное в 1976 году, чтобы завладеть редким импортным проигрывателем, сообщает столичная прокуратура.
"Теперь уже 76-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений и разбое (п. "а" ст. 102, п. "в" ст. 146 УК РСФСР), уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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По информации прокуратуры, в 70-е годы импортный стереопроигрыватель Fidelitе был большой редкостью. В 1976 году 63-летняя москвичка дала объявление в газету о продаже радиолы. На него откликнулся 27-летний житель Омска, который увлекался музыкой. Однако проигрыватель стоил 500 рублей при средней зарплате в те годы 150 рублей.
Как рассказали в ведомстве, злоумышленник пришел на квартиру к женщине и пообещал купить Fidelitе на следующий день, когда снимет деньги в сберкассе. Он вернулся и задушил владелицу радиолы, забрал проигрыватель, а также сервиз, хрусталь, три вазы, зонт, кожаный чемодан и 150 рублей, которые женщина получила на глазах злоумышленника за проданный по этому же газетному объявлению сервант "Хельга". Похищенное продал на Курском вокзале и поездом уехал домой.
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