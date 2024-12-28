https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991803318.html

Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции

Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции - РИА Новости, 28.12.2024

Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции

Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:20:00+03:00

2024-12-28T10:20:00+03:00

2024-12-28T10:23:00+03:00

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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D."Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но (проблема) решается", - сказал собеседник агентства.По его словам, ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов."Всё решается на местах. Туроператоры помогают решать (проблему)", - сказал источник.Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.

https://ria.ru/20241227/dollar-1991583798.html

https://ria.ru/20241228/dollar-1991798096.html

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турция, анкара (провинция), в мире