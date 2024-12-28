Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 28.12.2024 (обновлено: 10:23 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/turtsiya-1991803318.html
Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции
Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции - РИА Новости, 28.12.2024
Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции
Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:20:00+03:00
2024-12-28T10:23:00+03:00
турция
анкара (провинция)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818354532_0:135:3141:1901_1920x0_80_0_0_1b77b16c8b6683b18896a1f03f22aa7b.jpg
АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D."Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но (проблема) решается", - сказал собеседник агентства.По его словам, ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов."Всё решается на местах. Туроператоры помогают решать (проблему)", - сказал источник.Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
https://ria.ru/20241227/dollar-1991583798.html
https://ria.ru/20241228/dollar-1991798096.html
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818354532_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_d9f9b3d2c101531a43c181c59966a9e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, анкара (провинция), в мире
Турция, Анкара (провинция), В мире
Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции

В Турции сохраняется проблема с приемом долларов старого образца

© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты
Долларовые банкноты - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия
27 декабря, 06:12
"Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но (проблема) решается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов.
"Всё решается на местах. Туроператоры помогают решать (проблему)", - сказал источник.
Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Эксперты спрогнозировали курс доллара в 2025 году
Вчера, 09:32
 
ТурцияАнкара (провинция)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала