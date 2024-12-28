Источник рассказал о ситуации с приемом долларов старого образца в Турции
В Турции сохраняется проблема с приемом долларов старого образца
© AP Photo / LM OteroДолларовые банкноты
© AP Photo / LM Otero
Долларовые банкноты. Архивное фото
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АНКАРА, 28 дек – РИА Новости. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D.
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"Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но (проблема) решается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов.
"Всё решается на местах. Туроператоры помогают решать (проблему)", - сказал источник.
Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.