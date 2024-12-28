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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 28.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и два танка, включая Leopard, сообщило... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T12:23:00+03:00
2024-12-28T12:23:00+03:00
2024-12-28T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и два танка, включая Leopard, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Петровка, Щербиновка, Дзержинск, Шевченко, Новооленовка и Новотроицкое Донецкой Народной Республики."Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, два танка, включая Leopard производства ФРГ, три боевые машины пехоты, в том числе Bradley производства США, четыре бронетранспортера, из них два М113 американского производства и Spartan производства Великобритании", - говорится в сообщении ведомства.Кроме того, уничтожены две боевые бронемашины, четыре автомобиля, 203-мм самоходная артустановка "Пион", 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М101 производства США.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 450 человек и два танка в зоне действий группировки "Центр"