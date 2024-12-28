В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
Рахмон: в Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
© Sputnik / Амир ИсаевШкольный урок в Душанбе
© Sputnik / Амир Исаев
Школьный урок в Душанбе. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон.
"В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка. Его изучение, как изучение и других языков, надо внедрять и в дошкольное образование", - сказал Рахмон, выступая с посланием парламенту.
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Глава государства поручил пересмотреть программы и повысить квалификацию педагогов. "Студентам и школьникам не нужно просто давать книги и тетради - им необходимо давать знания, интеллект, профессию, навыки и обучать языкам", - сказал президент.
По его словам, в настоящее время в стране недостает более 100 тысяч ученических мест. "В Таджикистане функционируют 4037 образовательных учреждений, из которых 3670 были построены за последние 30 лет. В этих школах обучаются 2,3 миллионов школьников. В 48 университетах обучаются 214 тысяч студентов", - сообщил Рахмон. Он добавил, что сейчас 117 тысяч молодых людей из Таджикистана сегодня обучаются в 42 странах.
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