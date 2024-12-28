Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/tadzhikistan-1991800930.html
В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка - РИА Новости, 28.12.2024
В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка
В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:55:00+03:00
2024-12-28T09:55:00+03:00
таджикистан
в мире
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962361281_0:52:1279:772_1920x0_80_0_0_d639cd81439d118cba9bc4f66510d3c9.jpg
ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон. "В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка. Его изучение, как изучение и других языков, надо внедрять и в дошкольное образование", - сказал Рахмон, выступая с посланием парламенту. Глава государства поручил пересмотреть программы и повысить квалификацию педагогов. "Студентам и школьникам не нужно просто давать книги и тетради - им необходимо давать знания, интеллект, профессию, навыки и обучать языкам", - сказал президент. По его словам, в настоящее время в стране недостает более 100 тысяч ученических мест. "В Таджикистане функционируют 4037 образовательных учреждений, из которых 3670 были построены за последние 30 лет. В этих школах обучаются 2,3 миллионов школьников. В 48 университетах обучаются 214 тысяч студентов", - сообщил Рахмон. Он добавил, что сейчас 117 тысяч молодых людей из Таджикистана сегодня обучаются в 42 странах.
https://sn.ria.ru/20241225/obrazovanie-1991143856.html
https://ria.ru/20241224/putin-1991106780.html
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1b/1962361281_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_bc95f23ca7d9c13b945dbfebc45c1bb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, в мире, эмомали рахмон
Таджикистан, В мире, Эмомали Рахмон
В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

Рахмон: в Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

© Sputnik / Амир ИсаевШкольный урок в Душанбе
Школьный урок в Душанбе - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© Sputnik / Амир Исаев
Школьный урок в Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон.
Таджикистане растет спрос на учителей русского языка. Его изучение, как изучение и других языков, надо внедрять и в дошкольное образование", - сказал Рахмон, выступая с посланием парламенту.
Пресс-конференция Итоги реализации мероприятий в сфере поддержки русского языка - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Русский язык остается одним из ведущих языков мира
25 декабря, 09:42
Глава государства поручил пересмотреть программы и повысить квалификацию педагогов. "Студентам и школьникам не нужно просто давать книги и тетради - им необходимо давать знания, интеллект, профессию, навыки и обучать языкам", - сказал президент.
По его словам, в настоящее время в стране недостает более 100 тысяч ученических мест. "В Таджикистане функционируют 4037 образовательных учреждений, из которых 3670 были построены за последние 30 лет. В этих школах обучаются 2,3 миллионов школьников. В 48 университетах обучаются 214 тысяч студентов", - сообщил Рахмон. Он добавил, что сейчас 117 тысяч молодых людей из Таджикистана сегодня обучаются в 42 странах.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Путин пообещал наращивать обучение на русском языке в Таджикистане
24 декабря, 21:06
 
ТаджикистанВ миреЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала