https://ria.ru/20241228/tadzhikistan-1991800930.html

В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка - РИА Новости, 28.12.2024

В Таджикистане вырос спрос на учителей русского языка

В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T09:55:00+03:00

2024-12-28T09:55:00+03:00

2024-12-28T09:55:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 28 дек – РИА Новости. В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка, заявил президент страны Эмомали Рахмон. "В Таджикистане растет спрос на учителей русского языка. Его изучение, как изучение и других языков, надо внедрять и в дошкольное образование", - сказал Рахмон, выступая с посланием парламенту. Глава государства поручил пересмотреть программы и повысить квалификацию педагогов. "Студентам и школьникам не нужно просто давать книги и тетради - им необходимо давать знания, интеллект, профессию, навыки и обучать языкам", - сказал президент. По его словам, в настоящее время в стране недостает более 100 тысяч ученических мест. "В Таджикистане функционируют 4037 образовательных учреждений, из которых 3670 были построены за последние 30 лет. В этих школах обучаются 2,3 миллионов школьников. В 48 университетах обучаются 214 тысяч студентов", - сообщил Рахмон. Он добавил, что сейчас 117 тысяч молодых людей из Таджикистана сегодня обучаются в 42 странах.

https://sn.ria.ru/20241225/obrazovanie-1991143856.html

https://ria.ru/20241224/putin-1991106780.html

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таджикистан, в мире, эмомали рахмон