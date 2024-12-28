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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 28.12.2024 (обновлено: 13:43 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/svo-1991857324.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 28.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и пять... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:39:00+03:00
2024-12-28T13:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 250 военных

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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