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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 28.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и пять... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:39:00+03:00

2024-12-28T13:39:00+03:00

2024-12-28T13:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 250 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 44820 военнослужащих, 259 танков, 200 боевых машин пехоты, 141 бронетранспортер, 1346 боевых бронированных машин, 1217 автомобилей, 332 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 82 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)