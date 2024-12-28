Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 28.12.2024 (обновлено: 14:00 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/samolet-1991859837.html
Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России
Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России - РИА Новости, 28.12.2024
Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России
Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 переданы министерству обороны России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:59:00+03:00
2024-12-28T14:00:00+03:00
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
уральский завод гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991859699_37:0:835:449_1920x0_80_0_0_75e6b036b18be6e7575f82800958ff80.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 переданы министерству обороны России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. УТС-800 — российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков оперативно-тактической авиации. "Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 передали министерству обороны России. Они оборудованы всеми современными системами обеспечения безопасности полетов, не уступают зарубежным аналогам по показателям полезной нагрузки, тяговооруженности и маневренности", - сказал собеседник агентства. Учебно-тренировочный самолет УТС-800 разрабатывается АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Первый полет УТС-800 совершил 28 октября 2023 года.
https://ria.ru/20241223/oak-1990791069.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991859699_236:0:835:449_1920x0_80_0_0_fc4e958bca039f94ba8a3565b7ec6bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), уральский завод гражданской авиации
Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Уральский завод гражданской авиации
Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России

Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 передали Минобороны России

© АО "УЗГА"/TelegramСамолет УТС-800
Самолет УТС-800 - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© АО "УЗГА"/Telegram
Самолет УТС-800. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 переданы министерству обороны России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
УТС-800 — российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков оперативно-тактической авиации.
"Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 передали министерству обороны России. Они оборудованы всеми современными системами обеспечения безопасности полетов, не уступают зарубежным аналогам по показателям полезной нагрузки, тяговооруженности и маневренности", - сказал собеседник агентства.
Учебно-тренировочный самолет УТС-800 разрабатывается АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Первый полет УТС-800 совершил 28 октября 2023 года.
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34
23 декабря, 11:17
 
БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Уральский завод гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала