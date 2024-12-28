https://ria.ru/20241228/samolet-1991859837.html

Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России

Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России - РИА Новости, 28.12.2024

Источник сообщил о передаче самолетов УТС-800 Минобороны России

Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 переданы министерству обороны России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:59:00+03:00

2024-12-28T13:59:00+03:00

2024-12-28T14:00:00+03:00

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

уральский завод гражданской авиации

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 переданы министерству обороны России, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. УТС-800 — российский самолет с турбовинтовым двигателем для первоначальной летной подготовки, профессионального отбора и профессиональной ориентации летчиков оперативно-тактической авиации. "Первые учебно-тренировочные самолеты УТС-800 передали министерству обороны России. Они оборудованы всеми современными системами обеспечения безопасности полетов, не уступают зарубежным аналогам по показателям полезной нагрузки, тяговооруженности и маневренности", - сказал собеседник агентства. Учебно-тренировочный самолет УТС-800 разрабатывается АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Первый полет УТС-800 совершил 28 октября 2023 года.

https://ria.ru/20241223/oak-1990791069.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), уральский завод гражданской авиации