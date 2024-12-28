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В Улан-Удэ проводят проверку деятельности экс-директора школы №63 - РИА Новости, 28.12.2024
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08:16 28.12.2024
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В Улан-Удэ проводят проверку деятельности экс-директора школы №63
В Улан-Удэ проводят проверку деятельности экс-директора школы №63 - РИА Новости, 28.12.2024
В Улан-Удэ проводят проверку деятельности экс-директора школы №63
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по городу Улан-Удэ проводят проверку деятельности бывшего директора... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T08:16:00+03:00
2024-12-28T08:16:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
улан-удэ
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по городу Улан-Удэ проводят проверку деятельности бывшего директора улан-удэнской школы №63 Батора Лудупова, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Бурятии. В субботу в комитете по образованию сообщалось, что бывший директор школы Батор Лудупов уволен по результатам проверки комитета 23 декабря 2024 года, назначен временный руководитель из числа сотрудников школы. "Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Улан-Удэ проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в пресс-службе полиции Бурятии. Информация об обыске в школе не подтверждена, в чем именно подозревается Лудупов пока неизвестно.
https://ria.ru/20241226/arest-1991513098.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), улан-удэ, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Улан-Удэ, Происшествия
В Улан-Удэ проводят проверку деятельности экс-директора школы №63

Полиция в Улан-Удэ проводит проверку деятельности экс-директора школы №63

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции по городу Улан-Удэ проводят проверку деятельности бывшего директора улан-удэнской школы №63 Батора Лудупова, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Бурятии.
В субботу в комитете по образованию сообщалось, что бывший директор школы Батор Лудупов уволен по результатам проверки комитета 23 декабря 2024 года, назначен временный руководитель из числа сотрудников школы.
"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Улан-Удэ проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в пресс-службе полиции Бурятии.
Информация об обыске в школе не подтверждена, в чем именно подозревается Лудупов пока неизвестно.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Улан-УдэПроисшествия
 
 
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