https://ria.ru/20241228/pomosch-1991785744.html

Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику

Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику - РИА Новости, 28.12.2024

Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику

Компания "Байкалкварцсамоцветы" из Бурятии отправила бойцам на СВО Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск, общая стоимость... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T05:35:00+03:00

2024-12-28T05:35:00+03:00

2024-12-28T05:35:00+03:00

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

патриот

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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Компания "Байкалкварцсамоцветы" из Бурятии отправила бойцам на СВО Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск, общая стоимость техники составила почти 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба республиканского правительства. "АО "Байкалкварцсамоцветы" за счет собственных средств приобрело автомобиль высокой проходимости Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск для бойцов из Бурятии, защищающих Родину в зоне СВО. Общая стоимость техники – около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании Александра Камошина, они помогают бойцам с первых дней специальной военной операции. "Мы приобретаем технику и своими силами полностью ее восстанавливаем... За 2,5 года мы передали на СВО почти 30 миллионов рублей. Это "УАЗы", "Патриоты", пикапы, дроны разнообразнейшие: FPV, Mavic, тепловизоры, прицелы, батареи, аптечки. Вплоть до новогодних подарков отправляем нашим парням, чтобы хоть как-то согреть, чтобы показать, что их помнят, что их здесь ценят", - приводятся в сообщении слова Камошина. Как отметили в пресс-службе, вместе с техникой на фронт уезжают открытки от жителей Бурятии.

https://ria.ru/20241227/volontery-1991685664.html

https://ria.ru/20241227/pomosch-1991719361.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот