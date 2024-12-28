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Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику - РИА Новости, 28.12.2024
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Надежные люди
 
05:35 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/pomosch-1991785744.html
Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику
Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику - РИА Новости, 28.12.2024
Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику
Компания "Байкалкварцсамоцветы" из Бурятии отправила бойцам на СВО Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск, общая стоимость... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T05:35:00+03:00
2024-12-28T05:35:00+03:00
надежные люди
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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Компания "Байкалкварцсамоцветы" из Бурятии отправила бойцам на СВО Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск, общая стоимость техники составила почти 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба республиканского правительства. "АО "Байкалкварцсамоцветы" за счет собственных средств приобрело автомобиль высокой проходимости Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск для бойцов из Бурятии, защищающих Родину в зоне СВО. Общая стоимость техники – около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По словам генерального директора компании Александра Камошина, они помогают бойцам с первых дней специальной военной операции. "Мы приобретаем технику и своими силами полностью ее восстанавливаем... За 2,5 года мы передали на СВО почти 30 миллионов рублей. Это "УАЗы", "Патриоты", пикапы, дроны разнообразнейшие: FPV, Mavic, тепловизоры, прицелы, батареи, аптечки. Вплоть до новогодних подарков отправляем нашим парням, чтобы хоть как-то согреть, чтобы показать, что их помнят, что их здесь ценят", - приводятся в сообщении слова Камошина. Как отметили в пресс-службе, вместе с техникой на фронт уезжают открытки от жителей Бурятии.
https://ria.ru/20241227/volontery-1991685664.html
https://ria.ru/20241227/pomosch-1991719361.html
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Дарья Буймова
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ульяновский автомобильный завод (уаз), патриот
Надежные люди, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Патриот
Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику

Компания из Бурятии отправила бойцам на СВО технику почти на три миллиона рублей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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УЛАН-УДЭ, 28 дек – РИА Новости. Компания "Байкалкварцсамоцветы" из Бурятии отправила бойцам на СВО Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск, общая стоимость техники составила почти 3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"АО "Байкалкварцсамоцветы" за счет собственных средств приобрело автомобиль высокой проходимости Mitsubishi L200, три мотоцикла, 40 FPV-дронов, два ноутбука и жесткий диск для бойцов из Бурятии, защищающих Родину в зоне СВО. Общая стоимость техники – около 3 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Астраханские волонтеры доставили в зону СВО 2,5 тонны гумпомощи
Вчера, 14:48
По словам генерального директора компании Александра Камошина, они помогают бойцам с первых дней специальной военной операции.
"Мы приобретаем технику и своими силами полностью ее восстанавливаем... За 2,5 года мы передали на СВО почти 30 миллионов рублей. Это "УАЗы", "Патриоты", пикапы, дроны разнообразнейшие: FPV, Mavic, тепловизоры, прицелы, батареи, аптечки. Вплоть до новогодних подарков отправляем нашим парням, чтобы хоть как-то согреть, чтобы показать, что их помнят, что их здесь ценят", - приводятся в сообщении слова Камошина.
Как отметили в пресс-службе, вместе с техникой на фронт уезжают открытки от жителей Бурятии.
Новгородцы доставили в зону СВО печи-буржуйки, масксети, пряники от детей - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Новгородские власти доставили гуманитарную помощь в зону СВО
Вчера, 16:44
 
Надежные людиУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Патриот
 
 
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