https://ria.ru/20241228/podmoskove-1991738391.html
Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья
Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья - РИА Новости, 28.12.2024
Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья
Производитель преобразовательной электротехники ООО "Парус электро" (входит в дивизион "АСУ ТП и Электротехника" госкорпорации "Росатом") изготовил 72... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T10:00:00+03:00
2024-12-28T10:00:00+03:00
2024-12-28T10:00:00+03:00
технологии
московская область (подмосковье)
подольск
красногорск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Производитель преобразовательной электротехники ООО "Парус электро" (входит в дивизион "АСУ ТП и Электротехника" госкорпорации "Росатом") изготовил 72 электрозарядные станции (ЭЗС), они уже установлены в разных городах Московской области, сообщает пресс-служба госкорпорации.Теперь эти ЭЗС доступны для владельцев электромобилей в Подольске, Красногорске, Мытищах, Балашихе и других городах региона.Модель называется "Монолит" (ЭСЭМ-26-150К-3-ДБ 2024). Среднее время зарядки на станции не превышает 30 минут. Станция разработана с учетом отзывов российских владельцев электромобилей. Программное обеспечение поддерживает протоколы взаимодействия с 99% моделями электромобилей, представленными на российских дорогах."Перед предприятием стояла сложнейшая задача - не только изготовить ЭЗС, но и разработать общий дизайн-код для зарядной инфраструктуры Московской области. Первый образец ЭЗС мы сделали в экстремально короткие сроки - на конструирование, сборку и тестирование ушло всего два с половиной месяца. Станция изготовлена из отечественных компонентов и имеет ПО собственной разработки. ЭЗС включена в реестр Минпромторга с одним из самых высоких баллов по уровню импортозамещения. Новой моделью уже воспользовались десятки тысяч владельцев электромобилей", – отметил руководитель направления ЭЗС "Парус электро" Александр Клоков.
https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html
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технологии, московская область (подмосковье), подольск, красногорск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Технологии, Московская область (Подмосковье), Подольск, Красногорск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья
ООО "Парус электро" изготовило 72 электрозарядные станции для Московской области