https://ria.ru/20241228/podmoskove-1991738391.html

Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья

Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья - РИА Новости, 28.12.2024

Предприятие "Росатома" произвело 72 электрозарядные станции для Подмосковья

Производитель преобразовательной электротехники ООО "Парус электро" (входит в дивизион "АСУ ТП и Электротехника" госкорпорации "Росатом") изготовил 72... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T10:00:00+03:00

2024-12-28T10:00:00+03:00

2024-12-28T10:00:00+03:00

технологии

московская область (подмосковье)

подольск

красногорск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Производитель преобразовательной электротехники ООО "Парус электро" (входит в дивизион "АСУ ТП и Электротехника" госкорпорации "Росатом") изготовил 72 электрозарядные станции (ЭЗС), они уже установлены в разных городах Московской области, сообщает пресс-служба госкорпорации.Теперь эти ЭЗС доступны для владельцев электромобилей в Подольске, Красногорске, Мытищах, Балашихе и других городах региона.Модель называется "Монолит" (ЭСЭМ-26-150К-3-ДБ 2024). Среднее время зарядки на станции не превышает 30 минут. Станция разработана с учетом отзывов российских владельцев электромобилей. Программное обеспечение поддерживает протоколы взаимодействия с 99% моделями электромобилей, представленными на российских дорогах."Перед предприятием стояла сложнейшая задача - не только изготовить ЭЗС, но и разработать общий дизайн-код для зарядной инфраструктуры Московской области. Первый образец ЭЗС мы сделали в экстремально короткие сроки - на конструирование, сборку и тестирование ушло всего два с половиной месяца. Станция изготовлена из отечественных компонентов и имеет ПО собственной разработки. ЭЗС включена в реестр Минпромторга с одним из самых высоких баллов по уровню импортозамещения. Новой моделью уже воспользовались десятки тысяч владельцев электромобилей", – отметил руководитель направления ЭЗС "Парус электро" Александр Клоков.

https://ria.ru/20241225/rosatom-1991271693.html

московская область (подмосковье)

подольск

красногорск

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технологии, московская область (подмосковье), подольск, красногорск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)