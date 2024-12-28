Рейтинг@Mail.ru
"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/oruzhie-1991786779.html
"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии
"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 28.12.2024
"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии
Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, заявил бывший американский... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:06:00+03:00
2024-12-28T06:06:00+03:00
в мире
россия
сша
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a2e9bd12825991e77cde5f7db1283f87.jpg
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, заявил бывший американский разведчик и эксперт ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы могли бы &lt;...&gt; работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. &lt;...&gt; Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец", — предложил он.По оценке Риттера, США могли бы сэкономить несколько триллионов долларов за счет уменьшения своего арсенала оружия массового поражения. Для ядерного сдерживания Америке хватит модернизации того, что останется.Более того, как считает эксперт, дальнейшее увлечение идеями о ядерном доминировании будет чревато не только гигантскими затратами, но и угрозой гибели США. Американские ядерные силы попросту не смогут выиграть гонку вооружений с другими странами."Вот такую реалистичную беседу надо провести с (избранным президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом", — заключил Риттер.Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне. Он подчеркнул, что Москва никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражеия.В феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В качестве контрмеры Вашингтон в июне 2023 года объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html
https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html
https://ria.ru/20241127/khinkl-1986000048.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155936/99/1559369911_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0585e5eee837a40277514446c1c53299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, скотт риттер
В мире, Россия, США, Скотт Риттер
"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии

Риттер призвал США отказаться от идеи о ядерном доминировании

© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, заявил бывший американский разведчик и эксперт ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Мы могли бы <...> работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. <...> Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец", — предложил он.
Купол здания Капитолия США, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В США выступили за применение президентом ядерного оружия в случае атаки
17 декабря, 16:51
По оценке Риттера, США могли бы сэкономить несколько триллионов долларов за счет уменьшения своего арсенала оружия массового поражения. Для ядерного сдерживания Америке хватит модернизации того, что останется.
Более того, как считает эксперт, дальнейшее увлечение идеями о ядерном доминировании будет чревато не только гигантскими затратами, но и угрозой гибели США. Американские ядерные силы попросту не смогут выиграть гонку вооружений с другими странами.
"Вот такую реалистичную беседу надо провести с (избранным президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом", — заключил Риттер.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Финляндии пришли в ужас из-за действий НАТО вблизи России
Вчера, 03:26
Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне. Он подчеркнул, что Москва никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражеия.
В феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В качестве контрмеры Вашингтон в июне 2023 года объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В США задались неудобным вопросом о ядерной войне
27 ноября, 14:22
 
В миреРоссияСШАСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала