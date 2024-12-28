https://ria.ru/20241228/oruzhie-1991786779.html

"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии

"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии - РИА Новости, 28.12.2024

"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии

Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, заявил бывший американский... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T06:06:00+03:00

2024-12-28T06:06:00+03:00

2024-12-28T06:06:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, заявил бывший американский разведчик и эксперт ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Мы могли бы <...> работать вместе с Россией над возвращением контроля над вооружениями. <...> Нам необходимо внести фундаментальные изменения в ядерную доктрину, потому что идеям ядерного доминирования Америки конец", — предложил он.По оценке Риттера, США могли бы сэкономить несколько триллионов долларов за счет уменьшения своего арсенала оружия массового поражения. Для ядерного сдерживания Америке хватит модернизации того, что останется.Более того, как считает эксперт, дальнейшее увлечение идеями о ядерном доминировании будет чревато не только гигантскими затратами, но и угрозой гибели США. Американские ядерные силы попросту не смогут выиграть гонку вооружений с другими странами."Вот такую реалистичную беседу надо провести с (избранным президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом", — заключил Риттер.Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне. Он подчеркнул, что Москва никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражеия.В феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В качестве контрмеры Вашингтон в июне 2023 года объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20241217/ssha-1989735414.html

https://ria.ru/20241227/finlyandiya-1991577641.html

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в мире, россия, сша, скотт риттер