"Вместе с Россией": в США сделали неожиданное заявление о ядерном оружии
Риттер призвал США отказаться от идеи о ядерном доминировании
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. ArmstrongПуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force / J.T. Armstrong
Пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Вашингтону следует изменить ядерную доктрину в пользу отказа от идей доминирования и договориться об ограничениях с Россией, заявил бывший американский разведчик и эксперт ООН по вооружениям Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Более того, как считает эксперт, дальнейшее увлечение идеями о ядерном доминировании будет чревато не только гигантскими затратами, но и угрозой гибели США. Американские ядерные силы попросту не смогут выиграть гонку вооружений с другими странами.
"Вот такую реалистичную беседу надо провести с (избранным президентом США Дональдом. — Прим. ред.) Трампом", — заключил Риттер.
Ранее в среду министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия твердо придерживается принципа невозможности победить в ядерной войне. Он подчеркнул, что Москва никогда не начинала дискуссий об использовании оружия массового поражеия.
В феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия Москвы в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В качестве контрмеры Вашингтон в июне 2023 года объявил о прекращении передачи России информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
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