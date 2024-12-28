https://ria.ru/20241228/organizatsii-1991921576.html

Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России

Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России - РИА Новости, 28.12.2024

Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России

Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T19:51:00+03:00

2024-12-28T19:51:00+03:00

2024-12-28T19:51:00+03:00

россия

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Экстремистские организации используют национальный (этнический) и религиозный факторы для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания и обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html

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