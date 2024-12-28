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Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России - РИА Новости, 28.12.2024
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19:51 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/organizatsii-1991921576.html
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России - РИА Новости, 28.12.2024
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России
Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:51:00+03:00
2024-12-28T19:51:00+03:00
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Экстремистские организации используют национальный (этнический) и религиозный факторы для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания и обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия
Россия
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России

Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк флаг России
 флаг России - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Экстремистские организации используют национальный (этнический) и религиозный факторы для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания и обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в документе.
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