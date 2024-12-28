https://ria.ru/20241228/organizatsii-1991921576.html
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России - РИА Новости, 28.12.2024
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России
Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:51:00+03:00
2024-12-28T19:51:00+03:00
2024-12-28T19:51:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78badd274504c8ae3a6896ca55cdcef2.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты, направленные на отделение части территории РФ, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Экстремистские организации используют национальный (этнический) и религиозный факторы для привлечения в свои ряды новых членов, разжигания и обострения межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов, которые создают угрозу территориальной целостности Российской Федерации", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991919537.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601501743_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5acd9a309ae29816bdc8537e66cc19e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Экстремисты стимулируют территориальные конфликты в России
Экстремистские организации стимулируют территориальные конфликты в России