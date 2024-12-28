https://ria.ru/20241228/nasilie-1991843770.html

В Дагестане проверяют информацию о сексуальном насилии над школьницей

В Дагестане проверяют информацию о сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 28.12.2024

В Дагестане проверяют информацию о сексуальном насилии над школьницей

Прокуратура и МВД в Дагестане проверяют информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы, устанавливаются обстоятельства... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:13:00+03:00

2024-12-28T13:13:00+03:00

2024-12-28T13:16:00+03:00

происшествия

россия

хасавюрт

хасавюртовский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923433578_0:73:2543:1503_1920x0_80_0_0_f90ee8ca3fd1339e75118c7381237300.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 дек - РИА Новости. Прокуратура и МВД в Дагестане проверяют информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили пресс-службы ведомств. Накануне в дагестанских Telegram-каналах распространилась информация о 15-летней девушке, которую якобы на протяжении восьми месяцев старшеклассники пичкали наркотиками и насиловали. "Прокуратурой республики поставлены на контроль ход и результаты проверки по размещенной в сети интернет информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней жительницы Хасавюртовского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении надзорного ведомства. Пресс-служба МВД республики сообщает, что в четверг сотрудники ОМВД России по Хасавюрту проводили обыск в доме 40-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Его 15-летняя дочь, по предварительной версии, пытаясь отвлечь внимание правоохранителей, попыталась совершить суицид. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь, а до ее приезда оказали подростку первую помощь. Девушка госпитализирована, угроз ее жизни нет. Ее отца задержали и доставили в отдел. "В свою очередь, по распространяемой в сети интернет информации о совершенных в отношении указанной девушки противоправных действий проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам будет принято решение в установленном законом порядке", – отметили в МВД региона. В Telegram-канале СК России сообщается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Дагестану Дмитрию Беляеву представить доклад по этой ситуации.

https://ria.ru/20240405/delo-1938105221.html

https://ria.ru/20240922/nasilie-1974138692.html

россия

хасавюрт

хасавюртовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, хасавюрт, хасавюртовский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)