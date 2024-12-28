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Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их - РИА Новости, 28.12.2024
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00:37 28.12.2024 (обновлено: 02:01 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/nakhodka-1991775875.html
Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их
Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их - РИА Новости, 28.12.2024
Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их
Житель турецкого города Нурдагы на юго-востоке страны Кадир Терликли нашел в приобретенном им шкафу 12 золотых монет, спрятанных предыдущим владельцем, и вернул РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T00:37:00+03:00
2024-12-28T02:01:00+03:00
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СТАМБУЛ, 28 дек — РИА Новости. Житель турецкого города Нурдагы на юго-востоке страны Кадир Терликли нашел в приобретенном им шкафу 12 золотых монет, спрятанных предыдущим владельцем, и вернул их хозяину, сообщили власти города в соцсети X."Плотник из Нурдагы Кадир Терликли приобрел мебель и обнаружил в ней 12 золотых монет. Мужчина немедленно начал поиски хозяина находки и вернул монеты", — говорится в публикации.Мэр Нурулла Эрджияс подарил Терликли грамоту с благодарностью за его поступок.Прежний хозяин шкафа и золотых монет Селахаттин Карабурч рассказал агентству IHA, что его дом получил сильные повреждения в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года, власти постановили снести его, поэтому мужчина распродавал мебель. При этом кошелек с монетами Карабурч спрятал в кухонный шкаф, но потом уже не смог вспомнить, где их искать.
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в мире, турция
В мире, Турция
Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их

Житель Турции нашел в купленном с рук шкафу 12 золотых монет и вернул их

© "Победа дизайна"Закрытый шкаф
Закрытый шкаф - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© "Победа дизайна"
Закрытый шкаф. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 дек — РИА Новости. Житель турецкого города Нурдагы на юго-востоке страны Кадир Терликли нашел в приобретенном им шкафу 12 золотых монет, спрятанных предыдущим владельцем, и вернул их хозяину, сообщили власти города в соцсети X.
«
"Плотник из Нурдагы Кадир Терликли приобрел мебель и обнаружил в ней 12 золотых монет. Мужчина немедленно начал поиски хозяина находки и вернул монеты", — говорится в публикации.
Мэр Нурулла Эрджияс подарил Терликли грамоту с благодарностью за его поступок.
Прежний хозяин шкафа и золотых монет Селахаттин Карабурч рассказал агентству IHA, что его дом получил сильные повреждения в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года, власти постановили снести его, поэтому мужчина распродавал мебель. При этом кошелек с монетами Карабурч спрятал в кухонный шкаф, но потом уже не смог вспомнить, где их искать.
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