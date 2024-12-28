https://ria.ru/20241228/nakhodka-1991775875.html

Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их

Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их - РИА Новости, 28.12.2024

Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их

Житель турецкого города Нурдагы на юго-востоке страны Кадир Терликли нашел в приобретенном им шкафу 12 золотых монет, спрятанных предыдущим владельцем, и вернул РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T00:37:00+03:00

2024-12-28T00:37:00+03:00

2024-12-28T02:01:00+03:00

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СТАМБУЛ, 28 дек — РИА Новости. Житель турецкого города Нурдагы на юго-востоке страны Кадир Терликли нашел в приобретенном им шкафу 12 золотых монет, спрятанных предыдущим владельцем, и вернул их хозяину, сообщили власти города в соцсети X."Плотник из Нурдагы Кадир Терликли приобрел мебель и обнаружил в ней 12 золотых монет. Мужчина немедленно начал поиски хозяина находки и вернул монеты", — говорится в публикации.Мэр Нурулла Эрджияс подарил Терликли грамоту с благодарностью за его поступок.Прежний хозяин шкафа и золотых монет Селахаттин Карабурч рассказал агентству IHA, что его дом получил сильные повреждения в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года, власти постановили снести его, поэтому мужчина распродавал мебель. При этом кошелек с монетами Карабурч спрятал в кухонный шкаф, но потом уже не смог вспомнить, где их искать.

https://ria.ru/20190319/1551931813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция