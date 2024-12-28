Мужчина нашел в купленном с рук шкафу золотые монеты и вернул их
Житель Турции нашел в купленном с рук шкафу 12 золотых монет и вернул их
© "Победа дизайна"Закрытый шкаф
© "Победа дизайна"
Закрытый шкаф. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 дек — РИА Новости. Житель турецкого города Нурдагы на юго-востоке страны Кадир Терликли нашел в приобретенном им шкафу 12 золотых монет, спрятанных предыдущим владельцем, и вернул их хозяину, сообщили власти города в соцсети X.
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"Плотник из Нурдагы Кадир Терликли приобрел мебель и обнаружил в ней 12 золотых монет. Мужчина немедленно начал поиски хозяина находки и вернул монеты", — говорится в публикации.
Мэр Нурулла Эрджияс подарил Терликли грамоту с благодарностью за его поступок.
Прежний хозяин шкафа и золотых монет Селахаттин Карабурч рассказал агентству IHA, что его дом получил сильные повреждения в результате разрушительных землетрясений в феврале 2023 года, власти постановили снести его, поэтому мужчина распродавал мебель. При этом кошелек с монетами Карабурч спрятал в кухонный шкаф, но потом уже не смог вспомнить, где их искать.
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