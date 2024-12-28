На Украине начали массово организовывать вывоз детей за границу
Украинцы массово вывозят своих детей из страны, чтобы спасти их от мобилизации
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. На западе Украины начали организовывать вывоз юношей младше 18 лет за границу из-за опасений снижения в стране возраста мобилизации, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на доцента Киевской школы экономики Ольгу Купец.
В начале октября кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает обязать 17-летних граждан самостоятельно становиться на призывной учет путем уточнения данных в военкомате или в электронном кабинете.
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"На западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, в направлении Словакии. И это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а, скорее, чтобы спастись от мобилизации", - приводит слова Купец "Страна.ua".
По ее словам, в Словакии и других странах у украинских школьников нет проблем с поступлением в местные школы. Кроме того, она отмечает, что многие матери вывозят сыновей в Европу и затем возвращаются сами на Украину.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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