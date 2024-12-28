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Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута - РИА Новости, 28.12.2024
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13:31 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/mazut-1991854471.html
Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута
Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута - РИА Новости, 28.12.2024
Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута
Глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:31:00+03:00
2024-12-28T13:31:00+03:00
происшествия
россия
керченский пролив
краснодарский край
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949315539_0:74:2999:1761_1920x0_80_0_0_7e183faed5d7cb12c66efbda12cadb5f.jpg
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточнили в МЧС, на заседании правительственной комиссии по ЧП в Керченском проливе Куренков заявил, что необходимо ускорить работы по ликвидации последствий аварии. "Это долго, до 16 февраля. Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если вам не хватает людей, средств, специалистов - скажите об этом", - приводятся в релизе слова министра. По информации МЧС РФ, с начала проведения работ собрано почти 37 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 34 тысячи тонн. Морспасслужбой обследовано 380,3 квадратных метра морской акватории. Кроме того, прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов в количестве четырех контейнеров, а также два специалиста для пусконаладки установки. Проводятся испытания оборудования на берегу. Спасено волонтерами 1346 птиц. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html
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происшествия, россия, керченский пролив, краснодарский край, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Россия, Керченский пролив, Краснодарский край, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута

Глава МЧС Куренков потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Куренков
Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ведомства.
Как уточнили в МЧС, на заседании правительственной комиссии по ЧП в Керченском проливе Куренков заявил, что необходимо ускорить работы по ликвидации последствий аварии.
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"Это долго, до 16 февраля. Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если вам не хватает людей, средств, специалистов - скажите об этом", - приводятся в релизе слова министра.
По информации МЧС РФ, с начала проведения работ собрано почти 37 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 34 тысячи тонн. Морспасслужбой обследовано 380,3 квадратных метра морской акватории.
Кроме того, прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов в количестве четырех контейнеров, а также два специалиста для пусконаладки установки. Проводятся испытания оборудования на берегу. Спасено волонтерами 1346 птиц.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияРоссияКерченский проливКраснодарский крайАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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