https://ria.ru/20241228/mazut-1991854471.html

Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута

Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута - РИА Новости, 28.12.2024

Глава МЧС потребовал ускорить ликвидацию последствий разлива мазута

Глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:31:00+03:00

2024-12-28T13:31:00+03:00

2024-12-28T13:31:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

краснодарский край

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков потребовал ускорить работы по ликвидации последствий разлива мазута в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ведомства. Как уточнили в МЧС, на заседании правительственной комиссии по ЧП в Керченском проливе Куренков заявил, что необходимо ускорить работы по ликвидации последствий аварии. "Это долго, до 16 февраля. Не надо тянуть до двух месяцев. Откорректируйте сроки, как это можно ускорить, и доложите результат. Если вам не хватает людей, средств, специалистов - скажите об этом", - приводятся в релизе слова министра. По информации МЧС РФ, с начала проведения работ собрано почти 37 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 34 тысячи тонн. Морспасслужбой обследовано 380,3 квадратных метра морской акватории. Кроме того, прибыла установка для откачки нефтепродуктов из затонувших судов в количестве четырех контейнеров, а также два специалиста для пусконаладки установки. Проводятся испытания оборудования на берегу. Спасено волонтерами 1346 птиц. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html

https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html

россия

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, россия, керченский пролив, краснодарский край, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе