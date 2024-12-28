https://ria.ru/20241228/mask-1991884369.html

В британской правопопулистской Reform UK высоко оценили помощь Маска

В британской правопопулистской Reform UK высоко оценили помощь Маска - РИА Новости, 28.12.2024

В британской правопопулистской Reform UK высоко оценили помощь Маска

Американский предприниматель Илон Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T16:10:00+03:00

2024-12-28T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск оказывает огромную помощь британской правопопулистской партии Reform UK в политической борьбе, особенно в привлечении молодого электората, заявил лидер партии Найджел Фараж. Ранее Фараж написал в статье для Telegraph, что встречался с Маском в поместье победителя президентских выборов США Дональда Трампа Мар-а-Лаго. По словам лидера Reform UK, они обсудили вопрос финансирования британской партии, а предприниматель не оставил сомнений в поддержке лагеря Фаража. "Солнцезащитные очки, куртка-бомбер и вся эта атмосфера. Илон делает нас крутыми, Илон очень сильно помогает нам с молодым поколением, так будет и дальше продолжаться, и, честно говоря, все только начинается", - сказал Фараж в интервью Telegraph. По его словам, Reform UK удастся одержать победу на будущих выборах, только если партия сможет снискать поддержку молодежи. Фараж утверждает, что это и так получалось, однако это становится проще благодаря Маску. "Идея о том, что политика может быть крутой, забавной, настоящей - Илон оказывает нам огромную поддержку в этой миссии", - добавил он. Как ранее писало издание Politico, в лагере пришедших летом к власти лейбористов считают, что на будущих выборах Фараж будет одним из их ключевых оппонентов. До этого опрос исследовательской компании JL Partners показал, что рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании от лейбористов Кира Стармера среди сограждан ниже, чем у американского предпринимателя Илон Маска, который неоднократно выступал с публичной критикой лидера лейбористов. Рейтинг лидера Reform UK Фаража при этом оказался выше, чем у премьера или предпринимателя. По итогам состоявшихся в июле выборов лейбористы получили абсолютное большинство (402 места) в парламенте, тогда как партия Reform UK - всего пять. При этом партия Фаража заняла третье место по числу голосов избирателей, собрав 14,3% из них. По проценту отданных голосов она заняла второе место в 98 избирательных округах, в 89 из них победили лейбористы. Подобный разрыв между отданными голосами и числом депутатских мандатов объясняется действующей в стране избирательной системой, при которой в парламент проходит кандидат, получивший максимальное число голосов в своем округе.

https://ria.ru/20241227/mask-1991623629.html

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в мире, технологии, сша, великобритания, илон маск, дональд трамп, кир стармер