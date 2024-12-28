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Президент Штайнмайер проиграет следующие выборы в Германии, заявил Маск - РИА Новости, 28.12.2024
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15:16 28.12.2024 (обновлено: 15:32 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/mask-1991876208.html
Президент Штайнмайер проиграет следующие выборы в Германии, заявил Маск
Президент Штайнмайер проиграет следующие выборы в Германии, заявил Маск - РИА Новости, 28.12.2024
Президент Штайнмайер проиграет следующие выборы в Германии, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск считает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проиграет следующие выборы в стране. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T15:16:00+03:00
2024-12-28T15:32:00+03:00
в мире
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германия
саксония-анхальт
илон маск
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олаф шольц
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проиграет следующие выборы в стране. "Он проиграет следующие выборы", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию пользователя о том, как Штайнмайер назвал X "угрозой демократии", несмотря на то, что приложение занимает первую строчку по популярности в стране в разделе новостных сервисов в AppStore. Ранее 20 декабря Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны. Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
https://ria.ru/20241109/shtaynmayer-1982792202.html
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в мире, технологии, германия, саксония-анхальт, илон маск, франк-вальтер штайнмайер, олаф шольц
В мире, Технологии, Германия, Саксония-Анхальт, Илон Маск, Франк-Вальтер Штайнмайер, Олаф Шольц
Президент Штайнмайер проиграет следующие выборы в Германии, заявил Маск

Маск считает, что президент ФРГ Штайнмайер проиграет следующие выборы

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проиграет следующие выборы в стране.
"Он проиграет следующие выборы", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию пользователя о том, как Штайнмайер назвал X "угрозой демократии", несмотря на то, что приложение занимает первую строчку по популярности в стране в разделе новостных сервисов в AppStore.
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Ранее 20 декабря Маск заявил, что только правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может спасти ФРГ. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц намекнул, что слова Маска неправильны и не содержат хороших политических советов, выразив уверенность, что все иные "демократические" партии Германии с ним в этом солидарны.
Позже Маск назвал Шольца "некомпетентным дураком" и заявил о необходимости его ухода в отставку с поста канцлера, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт в Магдебурге, где в пятницу вечером автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения.
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В миреТехнологииГерманияСаксония-АнхальтИлон МаскФранк-Вальтер ШтайнмайерОлаф Шольц
 
 
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