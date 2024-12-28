https://ria.ru/20241228/inflyatsiya-1991861974.html

ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году

ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году - РИА Новости, 28.12.2024

ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году

Годовая инфляция в начале 2025-го продолжит расти и может достигнуть пика весной, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T14:11:00+03:00

2024-12-28T14:11:00+03:00

2024-12-28T15:11:00+03:00

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

инфляция

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Годовая инфляция в начале 2025-го продолжит расти и может достигнуть пика весной, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ."Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле", — указывается в документе.По оценке регулятора, в ближайшие месяцы темпы роста цен начнут замедляться, это будет происходить по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий.Посвященное этой теме заседание совета директоров ЦБ состоялось 20 декабря. На нем было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, при этом рынок ожидал ее повышения до 23%. Банк России также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: он будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, инфляция