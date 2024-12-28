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ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году - РИА Новости, 28.12.2024
ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году
Годовая инфляция в начале 2025-го продолжит расти и может достигнуть пика весной, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T14:11:00+03:00
2024-12-28T14:11:00+03:00
2024-12-28T15:11:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
инфляция
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Годовая инфляция в начале 2025-го продолжит расти и может достигнуть пика весной, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ."Годовая инфляция в начале 2025 года продолжит расти и, вероятно, достигнет пика в апреле", — указывается в документе.По оценке регулятора, в ближайшие месяцы темпы роста цен начнут замедляться, это будет происходить по мере проявления эффектов от существенного ужесточения денежно-кредитных условий.Посвященное этой теме заседание совета директоров ЦБ состоялось 20 декабря. На нем было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, при этом рынок ожидал ее повышения до 23%. Банк России также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: он будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.
https://ria.ru/20241224/tsb-1990833328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, инфляция
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Инфляция
ЦБ опубликовал прогноз по инфляции в 2025 году
ЦБ: годовая инфляция в РФ может достигнуть пика в апреле 2025 года