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Коллекционер рассказал, как французы относятся к России - РИА Новости, 28.12.2024
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13:45 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/frantsuzy-1991858009.html
Коллекционер рассказал, как французы относятся к России
Коллекционер рассказал, как французы относятся к России - РИА Новости, 28.12.2024
Коллекционер рассказал, как французы относятся к России
Обычные граждане Франции не поддерживают недружественную политику своей страны по отношению к РФ, а наоборот, не оставляют попыток построить добрые отношения с... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T13:45:00+03:00
2024-12-28T13:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Обычные граждане Франции не поддерживают недружественную политику своей страны по отношению к РФ, а наоборот, не оставляют попыток построить добрые отношения с Россией, выражая чувство любви к ней разными способами, заявил коллекционер советской авиационной техники, гражданин Франции Ален Жаккему-Колле. В Центральном музее Вооруженных Сил РФ состоялась торжественная передача гражданином Франции личной коллекции моделей летательных аппаратов Центральному музею Военно-воздушных сил (филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ). МИД России и посольство России во Франции оказали содействие Жаккему-Колле в перевозке коллекции в количестве 530 моделей. "Я счастлив, благодарю вас за такое отношение. Я люблю Россию, русскую культуру. Обычные граждане Франции не согласны с политикой своего руководства по отношению к России, не оставляя попыток построить добрые отношения с вашей страной. Хочу высказать уважение и благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Жаккему-Колле. В свою очередь, начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Минобороны РФ Александр Козлов назвал жест коллекционера отличным примером народной дипломатии и вручил ему благодарность директора департамента. Жаккему-Колле - большой знаток советской и российской военной авиации. Его личная коллекция, созданная по чертежам, насчитывает более 530 моделей советских и российских военных самолетов. По оценке специалистов, она имеет большую музейную, историко-культурную и техническую ценность, достойна включения в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Модели изготовлены из ценных пород дерева на высоком технологическом уровне, мелкие детали воспроизведены с ювелирной точностью и с соразмерным соблюдением пропорций. Каждая модель имеет информационную табличку, на которой приведены данные о летательном аппарате, принадлежность к авиационному соединению и имена летчиков, летавших на этих типах самолетов, что говорит о большой исследовательской работе Жаккему-Колле по поиску материалов.
https://ria.ru/20241218/peskov-1990008631.html
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россия, франция, в мире
Россия, Франция, В мире
Коллекционер рассказал, как французы относятся к России

Коллекционер Жаккему-Колле: французы не поддерживают антироссийскую риторику

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Обычные граждане Франции не поддерживают недружественную политику своей страны по отношению к РФ, а наоборот, не оставляют попыток построить добрые отношения с Россией, выражая чувство любви к ней разными способами, заявил коллекционер советской авиационной техники, гражданин Франции Ален Жаккему-Колле.
В Центральном музее Вооруженных Сил РФ состоялась торжественная передача гражданином Франции личной коллекции моделей летательных аппаратов Центральному музею Военно-воздушных сил (филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ). МИД России и посольство России во Франции оказали содействие Жаккему-Колле в перевозке коллекции в количестве 530 моделей.
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Песков раскритиковал повестку дня мировых СМИ в отношении России
18 декабря, 21:42
"Я счастлив, благодарю вас за такое отношение. Я люблю Россию, русскую культуру. Обычные граждане Франции не согласны с политикой своего руководства по отношению к России, не оставляя попыток построить добрые отношения с вашей страной. Хочу высказать уважение и благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Жаккему-Колле.
В свою очередь, начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Минобороны РФ Александр Козлов назвал жест коллекционера отличным примером народной дипломатии и вручил ему благодарность директора департамента.
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Вчера, 12:00
Жаккему-Колле - большой знаток советской и российской военной авиации. Его личная коллекция, созданная по чертежам, насчитывает более 530 моделей советских и российских военных самолетов. По оценке специалистов, она имеет большую музейную, историко-культурную и техническую ценность, достойна включения в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации.
Модели изготовлены из ценных пород дерева на высоком технологическом уровне, мелкие детали воспроизведены с ювелирной точностью и с соразмерным соблюдением пропорций. Каждая модель имеет информационную табличку, на которой приведены данные о летательном аппарате, принадлежность к авиационному соединению и имена летчиков, летавших на этих типах самолетов, что говорит о большой исследовательской работе Жаккему-Колле по поиску материалов.
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