https://ria.ru/20241228/frantsuzy-1991858009.html

Коллекционер рассказал, как французы относятся к России

Коллекционер рассказал, как французы относятся к России - РИА Новости, 28.12.2024

Коллекционер рассказал, как французы относятся к России

Обычные граждане Франции не поддерживают недружественную политику своей страны по отношению к РФ, а наоборот, не оставляют попыток построить добрые отношения с... РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T13:45:00+03:00

2024-12-28T13:45:00+03:00

2024-12-28T13:45:00+03:00

россия

франция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_90ddb238421035a3a57c620a106d1ebe.jpg

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Обычные граждане Франции не поддерживают недружественную политику своей страны по отношению к РФ, а наоборот, не оставляют попыток построить добрые отношения с Россией, выражая чувство любви к ней разными способами, заявил коллекционер советской авиационной техники, гражданин Франции Ален Жаккему-Колле. В Центральном музее Вооруженных Сил РФ состоялась торжественная передача гражданином Франции личной коллекции моделей летательных аппаратов Центральному музею Военно-воздушных сил (филиал Центрального музея Вооруженных сил РФ). МИД России и посольство России во Франции оказали содействие Жаккему-Колле в перевозке коллекции в количестве 530 моделей. "Я счастлив, благодарю вас за такое отношение. Я люблю Россию, русскую культуру. Обычные граждане Франции не согласны с политикой своего руководства по отношению к России, не оставляя попыток построить добрые отношения с вашей страной. Хочу высказать уважение и благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Жаккему-Колле. В свою очередь, начальник отдела музейно-выставочной работы департамента культуры Минобороны РФ Александр Козлов назвал жест коллекционера отличным примером народной дипломатии и вручил ему благодарность директора департамента. Жаккему-Колле - большой знаток советской и российской военной авиации. Его личная коллекция, созданная по чертежам, насчитывает более 530 моделей советских и российских военных самолетов. По оценке специалистов, она имеет большую музейную, историко-культурную и техническую ценность, достойна включения в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Модели изготовлены из ценных пород дерева на высоком технологическом уровне, мелкие детали воспроизведены с ювелирной точностью и с соразмерным соблюдением пропорций. Каждая модель имеет информационную табличку, на которой приведены данные о летательном аппарате, принадлежность к авиационному соединению и имена летчиков, летавших на этих типах самолетов, что говорит о большой исследовательской работе Жаккему-Колле по поиску материалов.

https://ria.ru/20241218/peskov-1990008631.html

https://ria.ru/20241228/biznes-1991823672.html

https://ria.ru/20241228/nato-1991782784.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, в мире