https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931769.html

Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом

Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024

Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом

Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ РИА Новости, 28.12.2024

2024-12-28T21:39:00+03:00

2024-12-28T21:39:00+03:00

2024-12-28T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ неонацистов, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Одними из ключевых задач становится ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923787.html

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россия, украина, в мире, неонацизм, общество