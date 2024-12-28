https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931769.html
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом
Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:39:00+03:00
2024-12-28T21:39:00+03:00
2024-12-28T21:39:00+03:00
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ неонацистов, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Одними из ключевых задач становится ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923787.html
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россия, украина, в мире, неонацизм, общество
Россия, Украина, В мире, неонацизм, Общество
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом
Предотвращение проникновения неонацистов отнесли к задачам борьбы с экстремизмом