Рейтинг@Mail.ru
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991931769.html
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 28.12.2024
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом
Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T21:39:00+03:00
2024-12-28T21:39:00+03:00
россия
украина
в мире
неонацизм
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789108822_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_9b318b3bdb022866cce2e8e48a439c36.jpg
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ неонацистов, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Одними из ключевых задач становится ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991923787.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789108822_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_37884b287b069d082dcaebbd18f2c3bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, неонацизм, общество
Россия, Украина, В мире, неонацизм, Общество
Недопуск неонацистов в Россию отнесли к задачам борьбы с экстремизмом

Предотвращение проникновения неонацистов отнесли к задачам борьбы с экстремизмом

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"*
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Одной из ключевых задач в противодействии экстремизму является ликвидация источника экстремистских угроз, исходящих с Украины, предотвращение проникновения в РФ неонацистов, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Одними из ключевых задач становится ликвидация источника угроз экстремистского характера, исходящих с территории Украины, и предотвращение проникновения на российскую территорию представителей иностранных и международных экстремистских и неонацистских сообществ", - говорится в документе.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Экстремизм на Украине угрожает соседним странам, следует из новой стратегии
Вчера, 20:20
 
РоссияУкраинаВ миренеонацизмОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала