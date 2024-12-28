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Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России - РИА Новости, 28.12.2024
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19:55 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921966.html
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России - РИА Новости, 28.12.2024
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России
Экстремисты распространяют идеи "деколонизации" РФ, содействуют проникновению деструктивных сил во власть для сепаратистской политики, следует из стратегии... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:55:00+03:00
2024-12-28T19:55:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремисты распространяют идеи "деколонизации" РФ, содействуют проникновению деструктивных сил во власть для сепаратистской политики, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "Распространение экстремистской идеологии на территории Российской Федерации осуществляется с применением различных форм и способов. Экстремистская деятельность маскируется под реализацию гуманитарных, образовательных, просветительских и религиозных проектов, под предлогом продвижения которых радикально настроенные лица проникают в органы публичной власти, политические партии, общественные и иные объединения, фонды, обладающие правом подготовки, внесения и рассмотрения проектов нормативных актов по данным направлениям общественных отношений либо принятия таких нормативных актов ", - говорится в документе.
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общество, россия
Общество, Россия
Путин рассказал о способах распространения экстремизма в России

Путин: экстремисты распространяют идеи деколонизации РФ и проникают во власть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Экстремисты распространяют идеи "деколонизации" РФ, содействуют проникновению деструктивных сил во власть для сепаратистской политики, следует из стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"Распространение экстремистской идеологии на территории Российской Федерации осуществляется с применением различных форм и способов. Экстремистская деятельность маскируется под реализацию гуманитарных, образовательных, просветительских и религиозных проектов, под предлогом продвижения которых радикально настроенные лица проникают в органы публичной власти, политические партии, общественные и иные объединения, фонды, обладающие правом подготовки, внесения и рассмотрения проектов нормативных актов по данным направлениям общественных отношений либо принятия таких нормативных актов ", - говорится в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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