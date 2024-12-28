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В Стратегии противодействия экстремизму назвали радикализм источником угроз - РИА Новости, 28.12.2024
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19:54 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921826.html
В Стратегии противодействия экстремизму назвали радикализм источником угроз
В Стратегии противодействия экстремизму назвали радикализм источником угроз - РИА Новости, 28.12.2024
В Стратегии противодействия экстремизму назвали радикализм источником угроз
Тенденция к распространению радикализма среди отдельных групп населения в РФ является одним из источников угроз в Стратегии противодействия экстремизму, следует РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:54:00+03:00
2024-12-28T19:54:00+03:00
россия
общество
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тенденция к распространению радикализма среди отдельных групп населения в РФ является одним из источников угроз в Стратегии противодействия экстремизму, следует из текста Стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов. "На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. При этом наблюдается стремление экстремистских организаций, в том числе действующих из-за рубежа, к консолидации усилий в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, общество
Россия, Общество

В Стратегии противодействия экстремизму назвали радикализм источником угроз

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Тенденция к распространению радикализма среди отдельных групп населения в РФ является одним из источников угроз в Стратегии противодействия экстремизму, следует из текста Стратегии противодействия экстремизму в РФ, размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
"На современном этапе отмечается тенденция к дальнейшему распространению радикализма среди отдельных групп населения и обострению внешних и внутренних экстремистских угроз. При этом наблюдается стремление экстремистских организаций, в том числе действующих из-за рубежа, к консолидации усилий в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
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