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Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина - РИА Новости, 28.12.2024
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19:53 28.12.2024 (обновлено: 19:54 28.12.2024)
https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921708.html
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина - РИА Новости, 28.12.2024
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина
В России отмечается усиление влияния экстремистских преступлений на национальную безопасность страны, сообщается в указе Владимира Путина "Об утверждении... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:53:00+03:00
2024-12-28T19:54:00+03:00
россия
владимир путин
общество
нацбезопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России отмечается усиление влияния экстремистских преступлений на национальную безопасность страны, сообщается в указе Владимира Путина "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". "Преступления экстремистской направленности вызывают повышенный общественный резонанс, дестабилизируют общественно-политическую и социально-экономическую обстановку как в отдельных регионах России, так и в стране в целом. Отмечается усиление влияния таких преступлений на национальную безопасность", - сообщается в документе.
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россия, владимир путин, общество, нацбезопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, нацбезопасность
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина

Согласно новой стратегии, экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России отмечается усиление влияния экстремистских преступлений на национальную безопасность страны, сообщается в указе Владимира Путина "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации".
"Преступления экстремистской направленности вызывают повышенный общественный резонанс, дестабилизируют общественно-политическую и социально-экономическую обстановку как в отдельных регионах России, так и в стране в целом. Отмечается усиление влияния таких преступлений на национальную безопасность", - сообщается в документе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Путин назвал ожидаемые результаты стратегии борьбы с экстремизмом
Вчера, 19:49
 
РоссияВладимир ПутинОбществонацбезопасность
 
 
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