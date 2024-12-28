https://ria.ru/20241228/ekstremizm-1991921708.html
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина - РИА Новости, 28.12.2024
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина
В России отмечается усиление влияния экстремистских преступлений на национальную безопасность страны, сообщается в указе Владимира Путина "Об утверждении... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T19:53:00+03:00
2024-12-28T19:53:00+03:00
2024-12-28T19:54:00+03:00
россия
владимир путин
общество
нацбезопасность
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. В России отмечается усиление влияния экстремистских преступлений на национальную безопасность страны, сообщается в указе Владимира Путина "Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации". "Преступления экстремистской направленности вызывают повышенный общественный резонанс, дестабилизируют общественно-политическую и социально-экономическую обстановку как в отдельных регионах России, так и в стране в целом. Отмечается усиление влияния таких преступлений на национальную безопасность", - сообщается в документе.
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россия, владимир путин, общество, нацбезопасность
Россия, Владимир Путин, Общество, нацбезопасность
Экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность, следует из указа Путина
Согласно новой стратегии, экстремизм стал сильнее влиять на нацбезопасность РФ