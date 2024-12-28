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Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году - РИА Новости, 28.12.2024
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09:43 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekonomika-1991799742.html
Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году
Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году - РИА Новости, 28.12.2024
Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году
Российская экономика будет испытывать влияние на себе в предстоящем году сразу нескольких факторов - деятельность вновь избранного президента США Дональда... РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T09:43:00+03:00
2024-12-28T09:43:00+03:00
экономика
сша
россия
дональд трамп
александр шохин
украина
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская экономика будет испытывать влияние на себе в предстоящем году сразу нескольких факторов - деятельность вновь избранного президента США Дональда Трампа, макроэкономическая ситуация внутри РФ и нехватка кадров, рассказал в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин. "Первый фактор – Трамп. Поскольку изменения в политике США очевидно будут, но мы, к сожалению, не знаем, в какую сторону. И желание Дональда Трампа и его команды быстро закончить конфликт на Украине, оно понятно. Но не совсем понятно, какими экономическими мерами оно будет сопровождаться, какими темпами отмены или смягчения санкций. Безусловно для нас очень важным было бы направление снятия санкций с платежно-расчетных отношений", - сказал Шохин. Он уточнил, что "мы видим по американо-китайским отношениям, что это чувствительная сфера, и вторичные санкции по отношению к финансовым институтам, которые так или иначе обслуживают расчеты и платежи с Россией - это один из ключевых моментов". "И этот фактор повлияет во многом на благополучие российских компаний", - считает глава союза. "Второе - это, безусловно, макроэкономическая ситуация в стране - ключевая ставка, инфляция, масштабы и формы поддержки предприятий, которые пройдут, может быть, по более жестким критериям", - продолжил Шохин. "И третье - кадры. Все отрасли, все предприятия всех отраслей, они с этим сталкиваются. Есть, конечно, не сильно затратные способы, повышение производительности труда, внедрения технологий так называемого бережливого производства. Но мы понимаем, что это задача комплексная - и улучшение программ специального образования - бесшовного перехода выпускников на рынок труда, и трудовая миграция", - заключил он.
https://ria.ru/20241224/ekonomika-1990944189.html
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экономика, сша, россия, дональд трамп, александр шохин, украина
Экономика, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Шохин, Украина
Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году

Глава РСПП Шохин: на экономику РФ в 2025 году будет влиять деятельность Трампа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Российская экономика будет испытывать влияние на себе в предстоящем году сразу нескольких факторов - деятельность вновь избранного президента США Дональда Трампа, макроэкономическая ситуация внутри РФ и нехватка кадров, рассказал в интервью РИА Новости глава РСПП Александр Шохин.
"Первый фактор – Трамп. Поскольку изменения в политике США очевидно будут, но мы, к сожалению, не знаем, в какую сторону. И желание Дональда Трампа и его команды быстро закончить конфликт на Украине, оно понятно. Но не совсем понятно, какими экономическими мерами оно будет сопровождаться, какими темпами отмены или смягчения санкций. Безусловно для нас очень важным было бы направление снятия санкций с платежно-расчетных отношений", - сказал Шохин.
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Он уточнил, что "мы видим по американо-китайским отношениям, что это чувствительная сфера, и вторичные санкции по отношению к финансовым институтам, которые так или иначе обслуживают расчеты и платежи с Россией - это один из ключевых моментов".
"И этот фактор повлияет во многом на благополучие российских компаний", - считает глава союза.
«
"Второе - это, безусловно, макроэкономическая ситуация в стране - ключевая ставка, инфляция, масштабы и формы поддержки предприятий, которые пройдут, может быть, по более жестким критериям", - продолжил Шохин.
"И третье - кадры. Все отрасли, все предприятия всех отраслей, они с этим сталкиваются. Есть, конечно, не сильно затратные способы, повышение производительности труда, внедрения технологий так называемого бережливого производства. Но мы понимаем, что это задача комплексная - и улучшение программ специального образования - бесшовного перехода выпускников на рынок труда, и трудовая миграция", - заключил он.
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ЭкономикаСШАРоссияДональд ТрампАлександр ШохинУкраина
 
 
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