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Эколог рассказала, как восстановить экосистему кубанских пляжей - РИА Новости, 28.12.2024
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06:33 28.12.2024
https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991788006.html
Эколог рассказала, как восстановить экосистему кубанских пляжей
Эколог рассказала, как восстановить экосистему кубанских пляжей - РИА Новости, 28.12.2024
Эколог рассказала, как восстановить экосистему кубанских пляжей
Чтобы восстановить нарушенную разливом мазута в Черном море прибрежную экосистему, необходимо замещать грунт, который изымают на пляжах Кубани, а после - заново РИА Новости, 28.12.2024
2024-12-28T06:33:00+03:00
2024-12-28T06:33:00+03:00
россия
черное море
керченский пролив
владимир путин
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Чтобы восстановить нарушенную разливом мазута в Черном море прибрежную экосистему, необходимо замещать грунт, который изымают на пляжах Кубани, а после - заново заселять прибрежные участки мелкими организмами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева. "Мероприятия, которые сейчас проходят, это уже рекультивация. Но когда песок изымается, на пляже образуются огромные ямы. Меняется береговая линия, потому что песок сейчас не замещают. Но море "работает" - вода приходит и уходит, размывает берег еще больше. В любом случае, в зоне литорали (участка берега, который затопляется во время прилива и осушается при отливе - ред.) грунт надо замещать, иначе берег изменится, пляжи уже будут другими", - сказала Пономарева. По ее словам, для окружающей среды нефтяное загрязнение – не самое ужасное, так как они бывают и природными. Но мазут практически не разлагается, он очень тяжелый и, когда холодно, тонет. Сейчас на акватории собирают то, что поплыло, но из-за того, что вода холодная, мазут все равно остается в море, он будет подниматься, когда вода нагреется, добавила собеседница агентства. "Из-за того, что мазут тяжелый, очищенный после него песок с пляжей будет мертвым. Его нельзя будет вернуть на берег", - отметила Пономарева. По ее словам, в зоне литорали живут мелкие организмы, например, крабы, моллюски. И если птиц можно отмыть, то эти организмы гибнут. Поэтому необходимы санитарные аквакультурные мероприятия, чтобы заместить эти потери. "То, что погибло в литорали, придется заново заселять. Если этого не делать, весь пляж будет грязным, в водорослях", - сказала она. Например, есть мировой опыт высевания фильтрующих организмов, в частности, моллюсков, которые очищают грунт и дают питание более мелким организмам, добавила Пономарева. "Все прикрепленное ко дну при таких загрязнениях гибнет. Если зона восстановится, станет пригодной для проживания водорослей, они смогут заново вырасти при условии, что там будет хватать органики. Если насыпать мертвый песок, то органических веществ не будет хватать, и ничто не будет расти", - рассказала ученая. Она отметила, что сейчас в России есть технологии, которые позволяют полностью очистить эту зону за год. "Думаю, что все будет восстановлено, вопрос в том, сколько будет вложено средств и сил. Восстановить можно все. Кроме того, международное законодательство регулирует, до какой степени все должно быть очищено, и штрафует, если нет. И Россия будет соблюдать эти требования", - добавила Пономарева. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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россия, черное море, керченский пролив, владимир путин, российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, общество
Россия, Черное море, Керченский пролив, Владимир Путин, Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Общество
Эколог рассказала, как восстановить экосистему кубанских пляжей

Эколог Пономарева: прибрежную экосистему надо заселять мелкими организмами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Чтобы восстановить нарушенную разливом мазута в Черном море прибрежную экосистему, необходимо замещать грунт, который изымают на пляжах Кубани, а после - заново заселять прибрежные участки мелкими организмами, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН Анна Пономарева.
"Мероприятия, которые сейчас проходят, это уже рекультивация. Но когда песок изымается, на пляже образуются огромные ямы. Меняется береговая линия, потому что песок сейчас не замещают. Но море "работает" - вода приходит и уходит, размывает берег еще больше. В любом случае, в зоне литорали (участка берега, который затопляется во время прилива и осушается при отливе - ред.) грунт надо замещать, иначе берег изменится, пляжи уже будут другими", - сказала Пономарева.
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По ее словам, для окружающей среды нефтяное загрязнение – не самое ужасное, так как они бывают и природными. Но мазут практически не разлагается, он очень тяжелый и, когда холодно, тонет. Сейчас на акватории собирают то, что поплыло, но из-за того, что вода холодная, мазут все равно остается в море, он будет подниматься, когда вода нагреется, добавила собеседница агентства.
"Из-за того, что мазут тяжелый, очищенный после него песок с пляжей будет мертвым. Его нельзя будет вернуть на берег", - отметила Пономарева.
По ее словам, в зоне литорали живут мелкие организмы, например, крабы, моллюски. И если птиц можно отмыть, то эти организмы гибнут. Поэтому необходимы санитарные аквакультурные мероприятия, чтобы заместить эти потери.
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"То, что погибло в литорали, придется заново заселять. Если этого не делать, весь пляж будет грязным, в водорослях", - сказала она.
Например, есть мировой опыт высевания фильтрующих организмов, в частности, моллюсков, которые очищают грунт и дают питание более мелким организмам, добавила Пономарева.
"Все прикрепленное ко дну при таких загрязнениях гибнет. Если зона восстановится, станет пригодной для проживания водорослей, они смогут заново вырасти при условии, что там будет хватать органики. Если насыпать мертвый песок, то органических веществ не будет хватать, и ничто не будет расти", - рассказала ученая.
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Она отметила, что сейчас в России есть технологии, которые позволяют полностью очистить эту зону за год.
"Думаю, что все будет восстановлено, вопрос в том, сколько будет вложено средств и сил. Восстановить можно все. Кроме того, международное законодательство регулирует, до какой степени все должно быть очищено, и штрафует, если нет. И Россия будет соблюдать эти требования", - добавила Пономарева.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива.
В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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РоссияЧерное мореКерченский проливВладимир ПутинРоссийская академия наукКрушение двух танкеров в Керченском проливеОбщество
 
 
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